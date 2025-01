Il limbo delle persone in transito a Ceuta, tra muri e respingimenti

“Dopo quasi un anno di tentativi, alla nona volta ce l’ho fatta a scavalcare i tre muri che separano il Marocco da Ceuta. Appena superato l’ultimo mi sono nascosto per alcune ore in una vecchia torre militare abbandonata vicino alla frontiera, solo così sono riuscito a evitare di essere riportato ancora una volta in Marocco”. Come Aziz, ragazzo diciannovenne proveniente dal Ciad incontrato a Ceuta, nel 2024 sono state più di 2.300 (secondo i dati del ministero dell’Interno spagnolo) le persone in transito arrivate nell’enclave di Ceuta.

Quando gli viene chiesto di rappresentare questa piccola località, nell’ambito di un progetto di mappatura soggettiva dell’Università Iuav di Venezia, Aziz disegna su tre quarti della mappa a sua disposizione i muri, alti e tecnologici, che delimitano una delle frontiere esterne più impermeabili dell’Unione europea. La dimensione che i muri hanno nella mappa di Aziz, così tanto sproporzionata dal punto di vista cartografico, mostra chiaramen