Che cosa sta accadendo al sistema europeo di asilo a seguito della riforma che si è conclusa nel maggio 2024 e che ha portato all’adozione di ben nove Regolamenti (alcuni del tutto nuovi e non una revisione di testi esistenti) e alla rifusione della Direttiva accoglienza che, salvo alcune eccezioni, entreranno in vigore nell’estate del 2026? Con questo contributo propongo una riflessione sulle nuove procedure accelerate di frontiera, mentre nel prossimo sulla limitazione della libertà di coloro che chiedono asilo in Europa.

Secondo il Regolamento (Ue) 1348/2024 (nuovo Regolamento procedure) “la procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente in linea di principio, alla frontiera esterna, se la domanda è infondata o inammissibile, così da poter rimpatriare prontamente le persone che non hanno diritto di soggiornare, nel pieno rispetto del principio di non respingimento” (considerando 58). Leggendo questa definizione si è indotti a pensare che