A inizio marzo nella città lombarda sono comparsi dei volantini che promettono improbabili ricompense in cambio di informazioni su un “ragazzo nordafricano” accusato di un’aggressione. E vengono indette manifestazioni per “strappare” la città “al degrado e all’invasione”. Una retorica non isolata che tiene insieme realtà come CasaPound e Do.Ra.. C’è chi prova a resistere, scendendo in piazza