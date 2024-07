Fuori dai Giochi – Gli spazi preclusi dello sport

Lo sport è raccontato come uno spazio sano, accessibile, privo di barriere. Eppure, a partire dall’impatto sociale, culturale e ambientale dei grandi eventi, fino al rapporto che lo sport intesse con la questione di genere, le disabilità e la razzializzazione emergono contraddizioni complesse e forme di discriminazione.

Luca Vettori, atleta Olimpico e creativo, e Arianna Scarnecchia, giornalista e documentarista freelance, si interrogano, insieme ad atleti, attivisti e studiosi, su quali siano le zone d’ombra e gli spazi preclusi dello sport. “Fuori dai Giochi” è un podcast realizzato da Arianna Scarnecchia e Luca Vettori. È prodotto da Altreconomia e disponibile sulle principali piattaforme, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Spreaker). Le musiche sono di Dezeffe e Nicolas Jaar. Data di pubblicazione: 15 luglio 2024 (quattro episodi).

I temi affrontati negli episodi e le voci

La sostenibilità dei grandi eventi, come i Giochi Olimpici, da Parigi 2024 a Milano Cortina 2026. Il ruolo educativo e sociale dello sport. I parametri eurocentrici, identità di genere, corpo, sessualità. La parità di genere e il professionismo. Un affondo sull’Iran, tra il rapporto con lo sport e le proteste attraverso pratiche sportive. Lo sport paralimpico, la rappresentazione e narrazione dell’eroe e del feticcio. L’accessibilità della pratica sportiva. I corpi neri dentro spazi bianchi, la costruzione dell’identità italiana nella rappresentazione sportiva. Lo Ius soli sportivo e la cittadinanza, con la distinzione tra integrazione e interazione. E l’identità come concetto in divenire.

• Duccio Facchini (giornalista, scrittore, direttore di Altreconomia)

• Jacopo Rasmi (docente, redattore della rivista francese Multitude)

• Leonardo Ferrante (esponente di Libera e del monitoraggio civico Milano-Cortina 2026)

• Paolo Crepaz (medico sportivo e giornalista)

• Gianfranco Bandini (professore ordinario di Storia della Pedagogia)

• Alessia Tuselli (ricercatrice in Studi interdisciplinari di genere)

• Luisa Rizzitelli (docente e presidente di Assist)

• Antonella Bellutti (ex atleta olimpica e giornalista)

• Giulia Bragante (giocatrice del Villorba rugby)

• Sandra Agiey Kyeremeh (ricercatrice alla facoltà di sociologia dell’Università di Padova)

• Sara Hejazi (antropologa e giornalista)

• Giulia Ghiretti (atleta paralimpica)

• Nicola D’Ambra (atleta e maestro paralimpico di scherma)

• Roberto Remoli (presidente dell’Associazione Disabili Roma 2000)

• Silvia Tombolini (atleta scherma non vedenti)

• Ariam Tesfazghi (project manager e attivista del Progetto Sistemabile)

• Ilaria Crippi (attivista per i diritti delle persone con disabilità, scrittrice)

• Hasnaa Bouyij (atleta)

• Sirine Chaarabi (atleta)

• Mohamed Tailmoun (mediatore linguistico-culturale, co-fondatore della Rete G2)

• Kwanza Musi Dos Santos (co-fondatrice dell’associazione culturale e sportiva Questa è Roma, consulente e formatrice freelance di diversità e inclusione)

L’autrice e l’autore

Arianna Scarnecchia, MPhil in Identità e Culture Europee e giornalista freelance. Ha scritto articoli, interviste e reportage per Altreconomia, il manifesto, Domani, Alias, il Giornale della Musica; occupandosi anche di questioni sociali e culturali legate allo sport. Nel 2023 ha girato il video sulla scherma non vedenti “suono di spade”, prodotto da Next New Media. Nel 2021 per Tre Soldi di Radio3 ha realizzato “La rinascita di un bosco”. Socia dell’Associazione italiana di Storia orale, collabora in progetti dedicati alle memorie e alla loro narrazione in forma audio.

Luca Vettori, ex-atleta pallavolista e creativo. Ha giocato in vari club nazionali e internazionali, vincendo diversi titoli italiani, alcune coppe europee e un campionato del mondo. Ha militato nella nazionale italiana dal 2012 al 2021 vincendo varie medaglie e ha partecipato a due edizioni olimpiche (Rio de Janeiro, Tokyo) vincendo l’argento olimpico a Rio de Janeiro 2016. Appassionato di radio e di editoria indipendente, ha redatto una rivista culturale autoprodotta (Sugli Alberi) dal 2008; ha dato vita nel 2014 a una webradio con contenuti multimediali e podcast (Brododibecchi); è co-fondatore di un brand di moda etica e co-organizzatore di un festival di poster art e sostenibilità ambientale (Toboga 2023); ha scritto articoli sullo sport in ambito culturale e sociale sulla Gazzetta dello Sport, sulla rivista semestrale Vesper (ed. Quodlibet) e, a partire da Gennaio 2024, tiene una rubrica mensile sulla rivista online Doppiozero relativa a tematiche sportive.

