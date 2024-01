Se questo è un gioco – Inchiesta sull’azzardo

111,7 miliardi di euro nel 2021, 136 nel 2022 e una stima di oltre 150 miliardi nel 2023. Sono le cifre che gli italiani giocano ogni anno. Poco meno del 5% del nostro Pil. Quando pensiamo al gioco d’azzardo ci vengono in mente i casinò, le fiches, le slot machine, magari qualche punto scommessa ma il gioco d’azzardo è molto altro ed è molto più subdolo e legalizzato. In questo podcast cercheremo di capire quanto il gioco d’azzardo incide sulle vite di tutti noi. Affronteremo il tema dal punto di vista sanitario ed economico, cercando di capire se ci sono delle tecniche che permettono di ottenere vincite facili e vedremo come le mafie si sono sempre di più impadronite anche di questo mercato. Perché il gioco d’azzardo si chiama “gioco” ma non lo è affatto e incide pesantemente sulle vite di tutti noi.

Questo podcast si chiama “Se questo è un gioco”. È realizzato da Avviso Pubblico e dalla Fondazione Adventum, grazie ai fondi dell’otto per mille della Chiesa Avventista ed è distribuito da Altreconomia

È disponibile sul sito di Altreconomia e sulle maggiori piattaforme (Spotify, Apple podcasts, Amazon music e Spreaker).

Realizzazione e montaggio a cura di Antonio Massariolo

© riproduzione riservata