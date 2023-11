Money for Nothing – Guida civica alla finanza

Una guida civica alla finanza per comprendere, discutere, scegliere.

Il debito globale è ai massimi storici ma i soldi non arrivano all’economia reale; la finanza gira sempre più attorno a sé stessa; le promesse di un nuovo ordine dopo la “grande crisi finanziaria” appaiono svanite. Ma esistono innovazioni, buone pratiche, soluzioni a portata di mano, anzi di policy. Un viaggio che ci guida in nove stazioni dalla finanza globale alle banche in Italia, l’accesso al credito, le criptovalute, il crowdfunding e il microcredito e tanto altro.

Money for Nothing nasce dal libro omonimo pubblicato da Altreconomia e curato da Alessandro Messina, economista che da più di 25 anni studia e lavora nell’ambito del non profit, oggi responsabile dell’area finance di Avanzi, e Dario Carrera, di Impact Hub Roma. Esperte ed esperti dialogano su alcuni temi fondamentali per chi vuole capire e per chi vuole approfondire.

È disponibile sul sito di Altreconomia e sulle maggiori piattaforme (Spotify, Apple podcasts, Amazon music e Spreaker).

Realizzazione e montaggio a cura di Angelo Miotto.

Nelle nove puntate ascolterete gli interventi di:

Un ringraziamento particolare a:

Emanuele Floris, registrazione e suono

Laura Frau, organizzazione

