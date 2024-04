Sono 1,85 milioni gli impiegati del settore domestico in Italia. Più di uno su due non ha contratto (961mila) e il 42% di chi è assunto come badante lavora più di 40 ore a settimana. I datori di lavoro (regolari e non) sono invece due milioni: il 38% paga in contanti. Nel 52% dei casi il rapporto di lavoro si chiude per licenziamento