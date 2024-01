In fuga dalla mia terra

Le persone costrette a lasciare la propria casa hanno superato a livello globale quota 114 milioni. È un dato che non ha paragoni con la storia recente. I Paesi ad alto reddito danno scarsissimo sostegno. I rifugiati “reinsediati” nella prima metà del 2023 sono stati infatti appena 59.500. Il 3% di coloro che ne avrebbero necessità. To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale con Gaia, Annuale con Nigrizia, Annuale...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami