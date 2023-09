Il lavoro non è rosa

La precaria “ripresa” del mercato del lavoro dopo la crisi causata dal Covid-19 non ha appianato le differenze di genere in Italia. A essere penalizzate restano soprattutto le donne di età compresa tra i 15 e i 34 anni e quelle che vivono nelle Regioni del Sud, dove il tasso di occupazione femminile è di poco superiore al 35% To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale con Gaia, Annuale...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami