Ai piedi del governo

Il 3 novembre il Consiglio dei ministri ha licenziato il disegno di legge costituzionale che prevede, tra le altre cose, l’elezione diretta del presidente del Consiglio (il cosiddetto “premierato”). L’iniziativa è giustificata dalla presunta necessità di una maggiore “governabilità”. I dati mostrano, in realtà, come già oggi il potere esecutivo eserciti un’influenza fortissima anche sul processo legislativo. A scapito del Parlamento. To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale con...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami