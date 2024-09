Perché il ritorno dei confini interni ci riguarda

Nel Codice Frontiere Schengen (Regolamento Ue 399/2016) viene dichiarato solennemente che “l’adozione di misure [...] volte a garantire che non vi siano controlli sulle persone all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne, è un elemento costitutivo dell’obiettivo dell’Unione [...] di instaurare uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone”. E ancora si ricorda che “la creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell’Unione”.

Per questa ragione il ripristino dei controlli alle frontiere interne deve dunque avvenire solo in circostanze eccezionali, essere proporzionale alla minaccia che si vuole contrastare e durare per il minore tempo possibile. Se l’esistenza di una minaccia terroristica o legata alla criminalità organizzata può giustificare una temporanea sospensione della libera circolazione, invece “la migrazione e l’at