“Chiusi dentro. Dall’alto”. I campi di confinamento visti da satellite

Quale aspetto hanno i campi di confinamento costruiti o finanziati dai Paesi dell’Unione europea in questi anni per infilarci i migranti in transito e come hanno stravolto i territori nei quali sono stati realizzati? Grazie al libro “Chiusi dentro” curato da RiVolti ai Balcani ed edito da Altreconomia nel 2024, a settembre di quest’anno è nato il nuovo progetto digitale “Chiusi dentro. Dall’alto" che attraverso le immagini satellitari esclusive eseguite da PlaceMarks mostra il volto delle politiche europee: per bloccare, respingere, confinare, condannare alla marginalizzazione.

PlaceMarks è un progetto che usa i dati e le immagini satellitari per raccontare il mondo e le sue trasformazioni

Dalla Turchia alla Grecia, dalla Serbia all’Italia, dall’Albania alla Bosnia ed Erzegovina, passando per Lituania, Macedonia del Nord e Ungheria e molti ancora. Quindici Paesi in tutto, oltre cento tra immagini e mappe per conoscere e far conoscere i campi dell’Europa di oggi. È un progett