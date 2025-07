Le incongruenze suI numero degli “eventi critici” nel Cpr di Gjadër in Albania

Secondo la prefettura di Roma dall’11 aprile al 29 maggio 2025 nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gjadër, in Albania, si sarebbero registrati appena quattro “eventi critici”. Un numero che non trova però alcuna corrispondenza con i dati registrati durante le visite ispettive svolte nella struttura albanese.

“Dall’11 aprile al 18 giugno se ne sono verificati 65, tra cui numerosissimi gesti anticonservativi -denuncia Rachele Scarpa, deputata del Partito democratico-. Evidentemente anche solo tenere traccia della sofferenza generata dal sistema Cpr e dalla propaganda del governo è diventata un’impresa. In un Paese democratico non dovrebbe funzionare così”.

I dati rilevati durante le ispezioni fotografavano una situazione estremamente critica: il 2 maggio il quotidiano Domani ha dato conto dell’esito delle visite svolte dalle parlamentari riportando 35 eventi critici nei primi 13 giorni di apertura. Proprio per conoscerne ufficialmente i numeri esatti e poterne descriverne la natura abbiamo chiesto a fine aprile 2025 tramite accesso civico alla prefettura di Roma copia del registro degli eventi critici, indicando come periodo di riferimento dall’11 aprile fino al giorno del riscontro da parte dell’ufficio del Viminale.

Risposta che è arrivata puntuale il 29 maggio con dei dati sorprendenti. Quattro eventi segnalati in 48 giorni: un tentativo di ingestione di shampoo e uno di una posata, un atto di autolesionismo su braccia e gambe e il danneggiamento di apertura/chiusura delle porte interne con rottura del vetro. Pochissimi casi che, appunto, non troverebbero riscontro secondo quanto visto da chi ha svolto le ispezioni né considerando il periodo 11-29 aprile (giorno di invio dell’accesso) né tantomeno con quello esteso al 29 maggio (giorno della risposta alla prefettura).

Per questo motivo abbiamo fatto riesame chiedendo che ci venisse allegato per intero il documento per poter far così chiarezza rispetto alle difformità dei dati comunicati. Il Responsabile della trasparenza e della corruzione del Viminale, però, ha respinto la nostra richiesta evidenziando che la condivisione del documento avrebbe leso la tutela dei dati personali delle persone rinchiuse, anche se indicate con un codice alfanumerico. La stessa giustificazione adottata anche dalla prefettura che ha sottolineato come “sia pure oscurando i nominativi dei soggetti […] i pochi casi registrati renderebbero facilmente individuabili i soggetti protagonisti degli eventi lesivi attraverso ulteriori dati di contesto, venendo a configurare un reale pregiudizio alla protezione dei dati personali”.

Sulla incongruenza dei dati, invece, sempre la prefettura sottolinea che “i dati comunicati erano quelli in possesso di questa amministrazione al momento del riscontro alla istanza di accesso civico”. Assicurando “massima collaborazione” per i dati aggiornati per altri periodi. Resta però difficile capire il perché di questa distanza tra i dati comunicati e quelli consultati dai parlamentari.

“C’è un enorme tema di trasparenza, sui Cpr in generale, ma in particolare su quello albanese -riprende Scarpa-. Le ispezioni parlamentari sono praticamente l’unico modo che abbiamo di ottenere informazioni, e anche in quelle occasioni il nostro potere ispettivo è costantemente messo alla prova e in discussione su più livelli, oltre che ostacolato materialmente dalla collocazione geografica del centro. Non conosciamo i nomi, né i numeri aggiornati delle presenze nel centro, se non tramite colloqui individuali o contando fisicamente le persone che vediamo: il nostro unico strumento è la consultazione del registro degli eventi critici. Rispetto a cui però i dati non tornano. Lo ripeto: non dovrebbe funzionare così in un Paese democratico”.

Intanto Altreconomia ha raccolto ulteriori informazioni rispetto al primo rimpatrio diretto da Tirana effettuato dal governo italiano lo scorso 9 maggio. Oltre ai dati ufficiali del Viminale sui transiti nella struttura, grazie a diverse fonti sentite è certo il fatto che i cinque cittadini egiziani sono stati trasferiti a Gjadër da Brindisi il 2 maggio. Quattro giorni dopo quindi l’assegnazione dell’appalto per la fornitura del charter necessario per l’operazione di rimpatrio.

In altre parole: quando il ministero dell’Interno ha deciso di effettuare l’operazione, nessun cittadino egiziano era nel Cpr. Anzi, uno di quelli poi rimpatriati sembrerebbe arrivasse da Roma, città da cui è partito il volo con circa 30 persone egiziane a bordo che poi ha fatto scalo a Tirana. Questo aspetto non è rilevante solo in termini di opportunità ma anche di legalità.

“La Direttiva rimpatri stabilisce che va rispettato il principio di proporzionalità -fa notare Eleonora Celoria, avvocata e socia dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi)-. Significa che esistono dei limiti al livello di coercizione e la limitazione della libertà che le persone subiscono perché venga raggiunto l’obiettivo del rimpatrio”. Un profilo della Direttiva che sembrerebbe quindi essere stato violato dal Viminale. “Quell’operazione poteva essere benissimo realizzata dall’Italia: il fatto che sia stata montata ad arte con delle persone selezionate e appositamente portate in Albania, aumenta evidentemente il livello di sofferenza senza alcuna giustificazione e proporzionalità”.

