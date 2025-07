Una ragazza di Gaza ha il diritto di studiare in Italia ma le autorità consolari la ostacolano

Dall’inizio dell’offensiva israeliana su Gaza nell’ottobre 2023, i ragazzi e le ragazze della Striscia, seppure selezionati grazie ai loro meriti per divenire studenti in atenei esteri, si scontrano con l’impasse, impermeabile alle loro speranze e alle loro legittime aspettative, della burocrazia e del formalismo.

Coloro che sono stati ammessi a proseguire gli studi in uno Stato dell’Unione europea dovrebbero domandare il visto di ingresso alle ambasciate di Gerusalemme, dove però a nessuno di loro è consentito accedere. Se invece sono riusciti a fuggire da Gaza, dovrebbero richiederlo alle ambasciate presenti nel Paese dove possono dimostrare uno status di residenza regolare che, tuttavia, faticano a conseguire.

Il Tar del Lazio, investito in un caso come questo del ricorso presentato da una ragazza palestinese, ammessa in un ateneo italiano e selezionata per una borsa di studio, ha chiesto al ministero degli Esteri di coordinare i propri uffici consolari e di avvalersi di ogni mezzo, anche telematico, per consentire alla ragazza di presentare la domanda e di ricevere poi l’eventuale visto.

Invece la studentessa, la quale aveva presentato la domanda di visto a Istanbul dove si era rifugiata temporaneamente, si trova ora bloccata in Egitto ma è attesa proprio (e solo) in Turchia per ritirare la risposta alla sua domanda, sebbene non possa più tornare lì a causa del divieto di reingresso di cui è divenuta destinataria per aver superato i mesi di permanenza consentita.

“Basterebbe che le varie rappresentanze consolari collaborassero per superare gli ostacoli e per permettere alla giovane studentessa di Gaza di iniziare un futuro sereno e studiare in Italia -spiegano ad Altreconomia Caterina Bove e Anna Brambilla, avvocate e socie dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) che hanno seguito i ricorsi al Tar-. Per due volte infatti il ministero degli Esteri ha negato il visto alla nostra assistita: una prima volta adducendo questioni di incompetenza territoriale e la seconda, dopo l’ordine cautelare del Tar ad aprile 2025, di esaminare la questione nel merito, adducendo l’esistenza di un rischio migratorio e l’insufficienza delle risorse economiche utili al mantenimento in Italia. Ma il Tar ha smontato anche questi rilievi ordinando di riesaminare la richiesta”.

Andiamo con ordine. Prima del 7 ottobre 2023 la giovane palestinese, originaria di Jabalia, nel Nord della Striscia di Gaza, si trovava in Italia su invito di un’associazione e accompagnando il padre, attivista oggi rifugiato in Italia. Il suo rientro in Palestina sarebbe dovuto avvenire il 10 ottobre 2023 ma è stato reso impossibile dai drammatici eventi del 7 ottobre.

Non potendo rimanere in Italia a causa dell’imminente scadenza del visto, nella speranza di poter rientrare presto a Gaza, la ragazza si è recata così prima in Egitto e poi in Turchia. È qui che ha provato a richiedere all’ambasciata italiana di Istanbul il visto di studio, negato per il difetto di competenza territoriale. La sede consolare astrattamente competente, cioè quella di Gerusalemme, aveva ritenuto irricevibile la sua domanda vista l’assenza della ragazza sul territorio. Allo stesso tempo lei non poteva tornare a Gaza perché la sua casa era stata distrutta e l’ambasciata di Istanbul aveva affermato la propria competenza solo su richieste presentate da soggetti legalmente residenti nella propria circoscrizione.

Il diniego delle autorità italiane è stato quindi impugnato e, ad aprile 2025 il Tar ha emanato un’ordinanza cautelare -seguita da altre dello stesso tenore in casi analoghi- che in situazioni come questa può veramente fare la differenza.

“Il Tar ha riconosciuto che il quadro è talmente delicato e particolare che è necessario coordinare le diverse ambasciate coinvolte, quindi nel caso di specie quella di Istanbul, de Il Cairo e di Gerusalemme, anche in via telematica, per risolvere la questione -continuano Bove e Brambilla-. Ed è una decisione molto importante perché per molte persone sarebbe determinante potersi rivolgere all’ambasciata del posto in cui si trovano e non a quello dove sono residenti”.

Successivamente l’ambasciata di Istanbul, rispettando l’ordine di esaminare la questione nel merito, ha preso una nuova decisione, ancora però di diniego. “Questa volta mettendo in dubbio la sussistenza del requisito economico e sostenendo l’esistenza di un rischio migratorio, affermando quindi, tra le altre cose, che la situazione in cui si trova oggi la Striscia di Gaza rende improbabile il fatto che la ragazza tornerà a vivere nel suo Paese di origine dopo essersi trasferita in Italia per studio -chiariscono le avvocate-. Anche questa decisione è stata impugnata”.

Il 24 giugno di quest’anno, dunque, il Tar del Lazio ha ordinato al ministero degli Esteri di riesaminare la domanda di visto entro sette giorni, trascorsi tuttavia fino al 18 luglio 2025, senza che la ragazza abbia ricevuto alcunché.

Dopo la vittoria al Tar la studentessa è stata infatti convocata dall’ambasciata italiana di Istanbul con l’indicazione precisa di presentarsi munita di passaporto. “La cosa ci aveva fatto ben sperare perché avrebbe potuto significare che volevano consegnarle il visto. Solo che lei non può tornare a Istanbul ed è ‘incastrata’ in Egitto senza poter sapere cosa avrebbero voluto consegnarle”.

Si ritorna così al limbo dove si trova attualmente la ragazza, nonostante la situazione nella Striscia di Gaza sia nota a tutti, nonostante la violazione del diritto allo studio, nonostante i meriti della studentessa che ha vinto una borsa di studio, nonostante in Italia possa contare sul supporto del padre e nonostante il Tar le abbia dato ragione.

“Non vogliamo neanche ragionare in ottica di aiuto ma di valorizzazione dei percorsi meritevoli come il suo -concludono Caterina Bove e Anna Brambilla-. La studentessa palestinese, come gli altri studenti che si trovano in situazioni analoghe alla sua, ha due importanti possibilità che l’aspettano in Italia e non le può sfruttare per un problema che è solamente burocratico e amministrativo”.

