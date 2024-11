La cattiva eredità degli “sceriffi di sinistra”

A inizio ottobre un giornale fiorentino di “sinistra” ha pubblicato questo titolo “Andrea Giorgio, un caffè con Graziano Cioni. E lo sceriffo promuove l’erede: ‘Idee chiare, vediamo se ha gambe’”. L’attuale assessore alla sicurezza di una giunta Pd-Avs-Cgil incontra un suo storico predecessore, detto simpaticamente “lo sceriffo”. Bisognerebbe riflettere profondamente sul cedimento culturale per cui anche in quella che ci ostiniamo contro ogni evidenza a chiamare “sinistra” si sente il bisogno di avere un assessore “alla sicurezza” (che ovviamente non si intende come “sicurezza sociale” per tutte e tutti).

In un piccolo, prezioso libro di quindici anni fa (Lavavetri, Terre di Mezzo 2009), Lorenzo Guadagnucci ha raccontato come la retorica della sicurezza e del decoro urbano siano nate non nella Milano della Lega, ma nella Firenze non di Matteo Renzi, ma del suo predecessore sindaco Leonardo Domenici e appunto dell’assessore-sceriffo Graziano Cioni. Nel luglio del 2008 (nel pieno dell