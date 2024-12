Il fumetto che racconta ai coetanei il viaggio dei minori stranieri soli

Abdel è giovanissimo, ha solo 16 anni quando scappa dal Gambia e dopo un viaggio molto faticoso raggiunge la Libia, da dove parte a bordo di un’imbarcazione di fortuna per attraversare il Mar Mediterraneo e raggiungere l’Italia. Viene portato in salvo da un’operazione di soccorso e accompagnato all’hotspot di Lampedusa. Da questo momento in poi la sua vita sembra poter prendere direzioni molto diverse, secondo logiche che appaiono casuali.

Abdel non è una persona che esiste davvero ma è il protagonista della graphic novel “4 vite che sono la mia.Percorsi dei minori stranieri non accompagnati in Italia”, realizzata dalla Fondazione Migrantes in collaborazione con Tau editrice e uscita a fine ottobre.

Il fumetto è un linguaggio nuovo per la Migrantes che va ad affiancare quello più istituzionale dei rapporti pubblicati ogni anno (il Rapporto immigrazione Caritas-Migrantes, il Rapporto italiani nel mondo e il Report sul diritto d’asilo) per provare a raggiungere un