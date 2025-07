Un Ago nel pagliaio editoriale. Per far riaffiorare nomi che il tempo ha sepolto troppo in fretta

Nella storia della letteratura esistono autori dimenticati e romanzi che, pur avendo conosciuto una grande diffusione e migliaia di lettori, da tempo non vengono più ripubblicati, ritradotti, riscoperti. La letteratura del Novecento -e dei secoli precedenti- è un tesoro sommerso, una mappa del mondo costellata di isole misteriose che celano tesori, come quella del Conte di Montecristo.

Il “ripescaggio” è una pratica fortunata dell’editoria: riportare alla luce voci sepolte dal tempo, restituire al presente pagine che continuano a parlarci. In un panorama editoriale italiano segnato dalla crisi e dall’omologazione, sorprende e incoraggia la nascita di realtà giovani, indipendenti e coraggiose, capaci di andare in controtendenza.

Ago edizioni è una di queste. Ha appena compiuto due anni e ha all’attivo appena cinque titoli in catalogo. Il suo obiettivo è chiaro: riscoprire autori dimenticati, voci fuori dal coro, letterature che hanno ancora molto da dire. Hanno esordito con lo scrittore cubano Norberto Fuentes, che denunciò la repressione castrista dopo la Rivoluzione nell’isola caraibica, e continuato con Georges Duhamel medico, scrittore e poeta francese, figura centrale della letteratura del Ventesimo secolo. Duhamel si distingue per il suo umanesimo militante e il suo pacifismo. Strenuo oppositore dei totalitarismi, critico della società dei consumi e difensore della cultura francese, durante la Seconda guerra mondiale rifiutò ogni collaborazione con l’occupante tedesco. Le sue opere vennero censurate, e lui partecipò attivamente alla resistenza intellettuale.

Accanto a Duhamel e Fuentes, compaiono nel catalogo autrici come la scandalosa canadese Mary MacLane, pioniera dell’autobiografia radicale, e l’irregolare argentino Juan Filloy, scrittore di culto dalla produzione sterminata e fuori dagli schemi. Autori da ogni angolo del mondo, senza confini geografici o editoriali. Per saperne di più, abbiamo incontrato Andrea Crisanti, uno dei fondatori di Ago edizioni, e gli abbiamo chiesto com’è nato questo progetto controcorrente.

Crisanti, come nasce Ago?

AC Un po’ per caso, quasi per istinto. Ero in una bancarella a Torino e ho trovato un libro pubblicato da Einaudi nel 1969, un corallo con un risvolto firmato da Italo Calvino. Mi ha colpito subito: avevo fatto la tesi sui “Gettoni”, conoscevo bene quel mondo, e sapevo che se Calvino firmava un risvolto, non era per caso. Ho letto il libro, l’ho trovato bellissimo, ancora attuale, ma mi sono accorto che non era mai stato ristampato. Così mi sono detto: “Se non lo fa nessuno, lo faccio io”. E da lì è cominciato tutto. Ago è nata dal desiderio di riportare alla luce voci dimenticate.

Dove trovate i libri da pubblicare? Da quali circuiti arrivano?

AC Alcuni li scopro io, girando, leggendo, incrociando strade. Altri arrivano grazie ai traduttori con cui lavoro, che spesso sono studiosi appassionati. Per esempio, alcuni autori francesi come Duhamel li abbiamo scoperti insieme a una traduttrice che aveva fatto un dottorato in Francia. Quando abbiamo letto “Confessione di mezzanotte” di Duhamel siamo rimasti folgorati. È un autore che Le Figaro ha inserito tra i dodici romanzi più importanti della prima metà del Novecento. Eppure, in Italia, non lo aveva pubblicato nessuno. Ci interessa proprio questo: far riaffiorare nomi che il tempo ha sepolto troppo in fretta.

Perché “Ago”? Da dove viene questo nome?

AC Volevo un nome concreto, semplice, evocativo. Mi piaceva l’idea che la casa editrice avesse il nome di un oggetto: qualcosa che si può toccare, che esiste nel quotidiano. Un ago è qualcosa che cuce, tiene insieme, passa attraverso. Come un libro. In più, c’è anche un riferimento nascosto: Agostino Di Bartolomei, il capitano della Roma, che veniva chiamato “Ago”. Una figura tragica, elegante, fuori dal tempo. Mi sembrava un omaggio bello e giusto.

Mary MacLane è una delle vostre riscoperte più sorprendenti. Chi era e perché l’avete scelta?

AC Mary MacLane è stata un’autentica folgorazione. Era una ragazza americana di Butte, Montana, e a soli 16 anni scrisse un memoir sotto forma di diario (L’attesa del Diavolo, ndr) che è un fulmine a ciel sereno: diretto, sincero, viscerale. Una voce femminile potentissima, nel cuore dell’America conservatrice di fine Ottocento. Il libro ebbe un successo clamoroso: 100mila copie vendute, poi la censura, lo scandalo. Mary fugge a New York per cercare il successo, ma non lo ritroverà mai più. Morirà suicida, con il suo libro addosso. Una storia che sembrava chiedere di essere raccontata di nuovo, oggi.

Pubblicate anche autori viventi, contemporanei?

AC In questo momento no, anche se non lo escludo per il futuro. Però abbiamo pubblicato un romanzo contemporaneo argentino, “Op Oloop” di Juan Filloy, che è un esperimento letterario affascinante. L’ha trovato Giulia di Filippo, che poi lo ha anche tradotto perché cercava cose vicine a Cortázar, che ama molto. È un romanzo tutto forma, quasi ossessivo: il protagonista è uno scienziato finlandese a Buenos Aires che, in una sola giornata, perde ogni riferimento. Un libro difficile ma magnetico, che rompe le regole e gioca con il lettore.

C’è un filo conduttore che unisce le vostre pubblicazioni?

AC Sì, ci interessa moltissimo l’idea di “reperto dimenticato”. Vogliamo riscoprire testi caduti nel vuoto, per vari motivi, ma che meritano una nuova vita. Come faceva Minimum Fax quando riproponeva Carver o come ha fatto Adelphi con certi autori dimenticati, Simenon è il faro, un autore per certi versi bistrattato, inserito in collane secondarie di genere che viene tradotto nuovamente e inserito in un catalogo importante per restituirgli la posizione che merita oggi, vendendo anche moltissimo (infatti ne escono quattro o cinque all’anno). Noi cerchiamo di farlo oggi, con mezzi piccoli ma con una cura maniacale per ogni dettaglio. È un lavoro di scavo, di archeologia editoriale.

Che rapporto avete con le presentazioni e gli eventi dal vivo?

AC Ne facciamo pochissime, e solo quando hanno senso. Non abbiamo la struttura per seguirne tante, e non credo nemmeno che servano sempre. Quando le facciamo, vogliamo che siano appuntamenti curati, costruiti con chi conosce bene il libro: un traduttore, un lettore forte, qualcuno che può raccontarlo davvero. È un modo per dare spessore all’uscita, non per fare promozione generica. Preferiamo lavorare lentamente, con attenzione. Per esempio a maggio siamo stati a Gallarate (Varese), in una libreria indipendente appena nata, La fucina del libro, quindici persone davanti a me che mi ascoltavano proprio su Ago con un’attenzione viva e una curiosità inedita oggi. Per ora mi piace mantenere questa dimensione, fuori dal frastuono dei saloni e dei grandi festival che mi sembra abbiano preso una direzione diversa dalla mia.

Come distribuite i vostri libri e come li fate arrivare ai lettori?

AC Abbiamo il nostro sito e una piccola rete di 30 o 40 librerie indipendenti che seguiamo direttamente. Poi ci appoggiamo a una distribuzione leggera anche per Amazon, Feltrinelli e altri. Ma quello che ci interessa è il rapporto umano: quando esce un libro, preparo una scheda, la mando ai librai, racconto loro perché abbiamo scelto quel titolo, cosa possono dire ai lettori. È una specie di “hype artigianale”, che crea aspettativa senza clamore, interamente sul libro. Funziona, perché crea relazione e fiducia.

La grafica dei vostri libri è molto riconoscibile. Che lavoro c’è dietro?

AC Tutta la grafica è curata da Chiara Rondoletti. Cerchiamo di curare ogni titolo come se fosse un pezzo unico. Usiamo carte belle, materiali di qualità, e per le copertine cerchiamo di collaborare con artisti contemporanei. Anche se pubblichiamo testi del primo Novecento, li trattiamo come se fossero usciti oggi. Questo crea un cortocircuito interessante: un autore dimenticato che però appare con una veste moderna, viva. Speriamo che, nel tempo, questa coerenza grafica costruisca anche una riconoscibilità della collana.

In un mondo editoriale sempre più veloce e iperconnesso, ti senti un po’ “fuori tempo”?

AC Mi piace l’idea di rallentare, di andare in direzione contraria. Pubblico libri vecchi, con titoli lunghi, con tempi lenti. Non inseguo il mercato, non punto a vendere tanto un titolo, ma costantemente tutti i titoli del catalogo. Ma proprio per questo, credo ci sia ancora spazio per una casa editrice come la nostra. Un piccolo ago che prova a cucire pezzi di passato e futuro.

© riproduzione riservata