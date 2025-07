Chi semina ortaggi raccoglie cittadinanza. La storia di AspHorto a Lecce

Sul sito di Altreconomia prosegue una storia di semi e piante, alberi e boschi in forme umane, un’esperienza generativa di comunità in giro per l’Italia raccontata senza fronzoli o autocompiacimento da chi la pratica. Non si tratta di “buone notizie” per consolare ma di “Germogli” che escono dal seminato per provare a cambiare le cose. Una rubrica-concime curata da Mauro Ferrari, sociologo, formatore specializzato nel welfare e nella progettazione sociale, nonché autore per la nostra casa editrice del fortunatissimo libro “Noi siamo erbacce” (2024). “Sono stato accolto, ascoltato. Ora tocca a loro”.

Invitati dalla Comunità della Casa a Lecce entriamo in un ecosistema intriso di relazioni, spiritualità e progetti. L’accoglienza è straordinaria: ci troviamo in un luogo fecondo, dove la terra e le persone si intrecciano come radici. È una foresta impregnata di senso, come scrivono sul loro sito: “Siamo una Comunità di laici e vogliamo vivere con il Signore della Vita. In questo tempo. Abitando la città dell’uomo. La fraternità palpabile, la compagnia col Signore e la missione verso i piccoli ritmano le nostre giornate di uomini e donne che lavorano, sperano, soffrono, partecipano all’elaborazione di una cultura capace di riconoscere la dignità di ogni uomo e di promuoverla”.

In questo contesto nasce AspHorto, uno dei progetti più significativi della Fondazione Div.ergo-Onlus, che da oltre dieci anni promuove l’inclusione delle persone con disabilità intellettiva. Alla base, come ricorda Vito Paradiso, c’è un riferimento preciso: “La nostra ispirazione è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Vogliamo restituire ai contesti di vita la ricchezza dell’intreccio di tante e variegate espressioni di umanità, comprese quelle di chi, attraverso la propria fragilità, riesce a mostrare l’essenziale nei gesti, nella parola, nell’azione”.

AspHorto prende forma nel 2022, nella fascia rurale periurbana di Lecce. Un orto sostenibile, incorniciato da pini e macchia mediterranea, coltivato da cinque giovani con disabilità intellettiva insieme a una équipe di volontari. Si fanno chiamare “hortolani”.

Alessandro Capone descrive con precisione lo spirito del progetto: “Non si tratta solo di coltivare ortaggi. Lavoriamo per coltivare relazioni. E per questo adottiamo la vendita in piedi: gli habitué non comprano semplicemente il prodotto, ma partecipano. Scelgono le colture in anticipo, seguono la crescita del raccolto, visitano l’orto, conoscono chi ci lavora. Si crea un legame umano, uno scambio profondo”.

Non è un semplice esperimento di agricoltura sociale ma un modello concreto di economia relazionale. Come sottolinea Luca Monticchio, “qui le persone con disabilità non sono oggetto di assistenza. Hanno un ruolo attivo, sono parte di uno scambio. E anche chi compra, chi sostiene il progetto, ne riceve qualcosa che va ben oltre il cibo: relazioni autentiche, benessere, senso”.

L’aspetto educativo e trasformativo del progetto è centrale. Alessandro Marino spiega come la crescita sia sia individuale che collettiva: “Ciascun hortolano segue un percorso di formazione. Impara a svolgere compiti, assume responsabilità. E intanto il gruppo costruisce i suoi riti, la sua organizzazione interna, le sue alleanze. Il contesto è parte integrante del progetto: la disabilità non è solo un limite individuale, ma è il risultato dell’interazione con le barriere ambientali. Per questo lavoriamo per adattare gli strumenti, i tempi, i processi”.

Ciò che emerge è una visione sistemica dell’inclusione: la vera partecipazione si realizza quando ciascuno può accedere a quelle che la Fondazione definisce capability collettive. Annalisa Paradiso precisa: “Parliamo di reti strutturate, rituali pubblici, coordinamento reciproco. È lì che si crea cittadinanza. E questi adattamenti non servono solo a chi ha una disabilità, ma generano valore per tutti”.

Il progetto, infatti, è capace di restituire senso anche agli habitué, i “clienti” dell’orto. In un’epoca segnata da consumo veloce e solitudine urbana, l’incontro con AspHorto può rappresentare un’oasi. “Chi partecipa lo fa per motivi diversi”, continua Annalisa, “c’è chi cerca un’alimentazione sana, chi vuole tornare a toccare la terra, chi cerca relazioni. Ma c’è anche un’etica condivisa: sostenere il chilometro zero, la giustizia sociale, un’idea più giusta di comunità”.

Il bene che circola non sono solo gli ortaggi, ma quelli che l’economia civile definisce beni relazionali: tempo condiviso, cura, ascolto, senso di appartenenza. “È un modo diverso di intendere l’economia”, riflette ancora Vito Paradiso, “un approccio integrale, come lo chiama papa Francesco nella Laudato si’, per combattere la povertà, restituire dignità agli esclusi e prendersi cura della natura”. Ad AspHorto coltivare la terra significa coltivare possibilità. Per tutti.

Mauro Ferrari è sociologo e formatore specializzato nel welfare generativo e nella progettazione sociale. Attualmente ricopre il ruolo di docente presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (Supsi). È coautore, insieme a Stefania Miodini, del libro “La presa in carico nel servizio sociale. Il processo di ascolto” pubblicato nel 2018 da Carocci. È anche autore di numerosi articoli e conduce seminari sulla botanica sociale.

