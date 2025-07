Addio a Goff. Maestro senza cattedra

È morto Goffredo Fofi all’età di 88 anni. Era nato a Gubbio nel 1937. A 17 anni, uscito da un contesto contadino e “medievale” -come diceva lui- aveva scoperto la politica e il meridionalismo. Era andato in Sicilia perché sull’Avanti!, il giornale del padre socialista, aveva letto di Danilo Dolci. Prese il foglio di via perché insegnava senza licenza ai bambini di Cortile Cascino, a Palermo, e divenne il giovane più celebre della sinistra che tutti volevano conoscere.

L’incontro con Aldo Capitini, inizialmente epistolare, fu decisivo. Poi Torino, perché Raniero Panzieri gli aveva detto: “Se vuoi lavorare con i meridionali, devi andare al Nord”. Poi la Francia: Parigi, dove aveva i genitori emigrati, e il maggio del ’68, che visse senza mai ricamarci troppo sopra. Di nuovo in Italia: Napoli negli anni Settanta, Milano negli Ottanta, infine Roma dagli anni Novanta in poi. Una vita eccezionale, segnata da tantissimi incontri e decisioni cruciali, raccontata più volte -soprattutto nella biografia “Le nozze con i fichi secchi” (L’ancora del Mediterraneo 1999)-.

L’ho conosciuto nel 2005, insieme ad altri compagni dell’università. Avevamo iniziato a fare volontariato nella redazione de Lo Straniero, al Flaminio, accanto ad Anna Branchi e Alessandro Leogrande. Era già un mito per noi, un uomo d’altri tempi. Gli chiedevamo: “Raccontaci di Elsa Morante, del primo concerto dei Beatles a Parigi… com’era Pasolini?”. Ma lui era più curioso di noi. A casa avevo i numeri di Linea d’ombra di mio padre, con le sue recensioni sottolineate in fondo. Recensioni di cui tutti avevano timore, persino Fellini. Era il Savonarola della critica italiana, famoso per le sue scomuniche mitologiche.

Il suo impegno sociale partì da lì: maestro elementare, poi critico cinematografico e letterario. Il suo nome si legò alle riviste che incontrò sul cammino: Il Mondo di Pannunzio (il suo esordio fu un articolo dettato al telefono), poi Tempo Presente di Chiaromonte e Silone, che gli fece capire quale sarebbe stato il suo destino. A Parigi scrisse su Positif, la rivista “rivale” dei Cahiers du Cinéma. A ogni epoca la sua rivista, seguendo l’idea di Edmund Wilson: non dovevano durare più di sette anni. Tornato in Italia, fondò con Piergiorgio Bellocchio e Grazia Cherchi i Quaderni Piacentini, la rivista della nuova sinistra. Poi Ombre Rosse a Torino, il periodo operaista. A Napoli di nuovo il sociale con la Mensa dei bambini proletari e Dove sta Zazà. Negli anni Ottanta, il riflusso e la scoperta del mondo con Linea d’ombra (i primi testi tradotti di Rushdie e Naipaul, per dire). Poi Nino domani a Palermo, nella primavera siciliana dopo le stragi mafiose, e Il Piccione Viaggiatore, una newsletter ante litteram. Infine Roma: La terra vista dalla luna, rivista del terzo settore, e Lo Straniero, la più longeva negli anni berlusconiani.

A noi giovani incuteva timore con le sue bastonature, un po’ rituali. Ma mostrava subito amicizia, generosa, perché non voleva una “famiglia” ma una rete ampia di legami e amici. Le sue cene nella casa piena di libri e foto della Suburra (poi a Porta Maggiore e all’Esquilino) erano mitiche: potevi incontrare Monicelli o un giovane scrittore esordiente. Quando ti chiedeva: “Cosa vuoi fare da grande?”, sembrava chiederselo anche lui. Eterno studente, sempre in cerca, sempre pronto a rilanciare: “Non posso continuare. Continuerò” (come diceva Beckett).

Con il gruppo cresciuto intorno a Lo Straniero, fondò nel 2008 con Giulio Marcon le Edizioni dell’Asino, dove iniziai a lavorare come redattore fino a dirigerle con lui fino al 2022. Ci hanno lavorato negli anni: Francesca Nicora, Vittoria Mancini, Duccio Zola, Sara Nunzi, Giuliano Battiston, Davide Minotti, Ilaria Pittiglio, Matteo Micalella, Giacomo Pontremoli, Bruno Montesano, Maria Chiara Franceschelli, Fabrizio Toth. Prima nella redazione di Lunaria, poi in quella dell’Avventurosa di Pietro Marcello. Da lì nacque l’ultima rivista, Gli asini, dedicata a educazione e intervento sociale, con collaboratori da Milano a Bologna, da Firenze a Napoli. Poi il Salone dell’editoria sociale, per dieci anni appuntamento fisso a Testaccio.

“Sono l’unico italiano che conosco” diceva. Tra il suo super-io e il suo edonismo, amava viaggiare soprattutto per il nostro Paese (a parte una breve parentesi messicana) e conoscere nuovi gruppi, posti, realtà. Ricordo in particolare tre viaggi-inchiesta: Calabria-Sicilia, poi la Sardegna (Nord e Sud), infine il Friuli e la Slovenia. Intervistava, cercava nuovi collaboratori, si faceva venire idee. Idee infinite: listoni da cancellare, decine di libri da riscoprire, per comporre una ideale piccola biblioteca morale, che ora abbiamo traslocato ad Altreconomia.

Quando ho letto “Viaggio intorno al mio cranio” di Frigyes Karinthy, sulla teoria dei sei gradi di separazione, ho pensato che si applicasse perfettamente a lui: aveva stretto la mano a Maria di Campello, che aveva conosciuto Gandhi -e da lì, fino alla Comune di Parigi-.

La rivoluzione era per lui un rovello costante: come farla? Non c’erano strade e teorie ma la pratica doveva andare sempre insieme allo studio. Sempre da pochi a pochi, perché nella storia d’Italia le rivoluzioni le hanno sempre fatte le minoranze: mille a fare l’unità, poche decine di migliaia la Resistenza.

Ci siamo visti domenica 6 luglio, appena cinque giorni fa. Non si lamentava degli acciacchi. Era ancora pieno di vitalità e scherzava sulla morte, citando (e storpiando) la lapide del suo mito della canzone romanesca, Claudio Villa: “Vita sei grande, morte fai schifo”.

E abbiamo parlato dei prossimi libri, dei progetti, del futuro.

Estremo saluto a Goffredo dalle 11 di sabato 12 luglio al Tempio valdese in via Marianna Dionigi 59, presso piazza Cavour a Roma (metro A fermata Lepanto). Cerimonia prevista alle 16. Domenica 13 le spoglie verranno traslate al cimitero di Gubbio. Non portate fiori ma buoni pensieri.

