Il 41% delle lingue parlate in tutto il mondo è a rischio. E la crisi climatica aggrava il quadro

Con i suoi 12mila chilometri quadrati di superficie, Vanuatu, nazione insulare dell’Oceano Pacifico meridionale, è poco più grande del Libano. Eppure lì si parlano circa 110 lingue. La piccola Repubblica ha la più alta densità linguistica pro-capite al mondo ed è anche uno dei Paesi maggiormente esposti alle conseguenze estreme dei cambiamenti climatici: condizioni che minacciano seriamente anche la sopravvivenza della varietà linguistica dell’arcipelago. E non è un caso isolato. Da molti anni linguisti di tutto il mondo e attivisti per i diritti dei popoli indigeni lanciano l’allarme su questo fenomeno: il 41% delle circa settemila lingue parlate oggi in tutto il mondo è in pericolo e rischia di scomparire. Un fenomeno che viene esacerbato proprio dal cambiamento climatico.

“Funge da effetto moltiplicatore di alcuni dei fattori che mettono una lingua a rischio, aggravando una situazione estremamente vulnerabile -racconta ad Altreconomia Anastasia Riehl, direttrice della Strathy Language Unit presso la Queen’s University di Kingston, in Canada-. Uno dei problemi principali è che gli effetti dei cambiamenti climatici sradicano le persone, costringendole a lasciare la propria comunità. Se i mari si innalzano o se c’è un prolungato periodo di siccità molte persone decidono di trasferirsi altrove e può capitare che si stabiliscano in un’area dove si parla una lingua diversa, così quella d’origine lentamente si perde perché non viene più insegnata ai bambini. In questo senso il cambiamento climatico aggrava la situazione perché sradica le persone”.

Professoressa Riehl, quando una lingua è in pericolo?

AR Quando si riduce la trasmissione intergenerazionale. Quando nascono nuove generazioni di bambini che non la parlano o non lo fanno quanto quelle precedenti sappiamo che c’è un declino. È importante rilevare anche che non tutti condividono la definizione di lingua in pericolo (endangered language, in inglese): ci sono molte comunità che la ritengono problematica. In altre dove si è già interrotto il processo di trasmissione e la lingua non viene più parlata si sta lavorando per riportarla in vita o si spera di farlo: per questo preferiscono usare il termine “dormiente”.

Si tratta di un fenomeno nuovo?

AR No, in qualche misura è sempre successo: le lingue sono in evoluzione, cambiano sempre. In passato molte sono scomparse e altre sono nate. Ma l’aumento repentino che si è verificato negli ultimi secoli è nuovo e oggi ci troviamo in un punto critico.

Quali sono i fattori che possono causare la scomparsa di una lingua?

AR Uno di questi è l’oppressione delle minoranze linguistiche che si verificava in passato come oggi: ci sono governi che impediscono ad alcuni gruppi di parlare il proprio idioma. È successo ad esempio in Canada, dove tra Ottocento e Novecento, si sono diffuse le cosiddette “Scuole residenziali” per i bambini appartenenti alle comunità indigene cui veniva imposto di parlare solo inglese o francese. Un altro elemento sta nel fatto che negli ultimi cento anni alcuni Paesi hanno adottato una propria lingua nazionale, come ha fatto l’Indonesia, e questo ha portato gradualmente alla scomparsa degli idiomi locali. Non c’è stata un’imposizione forzata, ma gradualmente le popolazioni indigene sono passate dall’uso della propria lingua a quella che sentono tutti i giorni alla radio e alla tv, che leggono sui giornali e che si insegna a scuola. A mio avviso è questo il principale fattore che sta causando la crisi che viviamo oggi.

A suo avviso l’impatto dei cambiamenti climatici sulla scomparsa delle lingue indigene è inevitabile?

AR Purtroppo sì, considerata la situazione attuale oltre al fatto che gli effetti dei cambiamenti climatici si faranno sentire ancora a lungo. Non dico però che non ci sia speranza: ci sono molte cose che le comunità possono fare per evitare l’estinzione della propria lingua, ma si tratta di un compito enorme perché sono migliaia quelle a rischio e non ci sono abbastanza persone, risorse e attenzione per fare la differenza per tutte. Con una maggiore consapevolezza e più mezzi riusciremo a impedire che alcune vadano perse, ma non tutte. In questo senso è inevitabile che molte vadano perdute.

Che cosa si può fare per prevenire questa scomparsa?

AR L’educazione dei bambini è un elemento chiave di questo processo: in Australia e in Canada, ad esempio, ci sono i cosiddetti “nidi linguistici” in cui si allevano i più piccoli “immergendoli” nella lingua dei loro genitori e dei loro nonni, riproducendo quello che avveniva per le generazioni precedenti. Oppure si cerca di inserirne lo studio all’interno dell’orario scolastico tradizionale. Laddove l’uso dell’idioma tradizionale ha già “saltato” una generazione sono gli adulti a mettersi a studiare, molte comunità organizzano dei corsi intensivi per questo. La sfida è data dal fatto che ci vogliono fondi, tempo e competenze. Un ultimo elemento è poi dato dall’esigenza di cambiare la narrazione su questo tema: ancora oggi molte persone si vergognano a parlare la propria lingua indigena, questo non deve più succedere.

Perché è importante evitare che una lingua scompaia?

AR La lingua è così strettamente intrecciata con la cultura, l’identità e la storia di una popolazione che perderla significa iniziare anche a perdere questi aspetti. Studi condotti in Australia hanno mostrato che i giovani che conoscono la lingua indigena o che si trovano in una comunità in cui questa è forte hanno una salute migliore, fanno meno abuso di sostanze e sono meno esposti a subire abusi fisici. Poi c’è un altro aspetto che a mio avviso è importante sottolineare: perché alcune tra le comunità più esposte al rischio di perdere il proprio idioma si stanno impegnando così tanto per evitare che questo scompaia? Penso a quello che succede in Canada: le popolazioni native hanno subito ogni tipo di ingiustizia, hanno seri problemi di salute e sicurezza, persino l’approvvigionamento di acqua pulita per loro è difficoltoso. Eppure stanno anche cercando di far rivivere le proprie lingue e salvarle: per me questa è un’indicazione di quanto sia importante.

