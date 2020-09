“Raccontiamoci le mafie”: torna il Festival sulla legalità e l’impegno civile

Inizia con un evento dedicato a Piero Calamandrei, politico e membro della Costituente, la nuova edizione di “Raccontiamoci le mafie”, la rassegna su autori, legalità e impegno civile curata dall’amministrazione del Comune di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) insieme ad Avviso Pubblico. Dal 27 settembre al 4 ottobre si terranno dibattiti, spettacoli e incontri con le scuole per “promuovere la formazione civile contro le mafie e rilanciare l’impegno di ciascuno e di tutti ad agire con coraggio e determinazione per affermare i valori di giustizia e legalità”, scrivono gli organizzatori.

Il tema centrale della sesta edizione sarà “L’Italia al tempo del Covid: una sfida per la ripartenza”. Muovendosi dai contenuti del manifesto “#GiustaItalia. Patto per la ripartenza” -promosso da Libera insieme ad Avviso Pubblico, Acli, Arci, Legambiente e ad altre realtà-, l’obiettivo è capire come ripartire dopo la crisi generata dal Coronavirus mettendo al centro la legalità, la giustizia sociale e la lotta alle crescenti disuguaglianze.

Oltre 20 gli ospiti dell’appuntamento, organizzato interamente online con gli eventi trasmessi in diretta sui siti di raccontiamocilemafie e avvisopubblico e sui canali social della rassegna. A intervenire saranno, tra gli altri, Gherardo Colombo, già magistrato e fondatore dell’associazione Sulle Regole; Silvia Canuti, direttrice Caritas diocesana di Mantova e Giuseppe De Marzo, coordinatore della Rete dei Numeri Pari.

Tra i temi affrontati durante la settimana, mercoledì 30 settembre si terrà un approfondimento su mafie e ambiente al tempo del Covid-19 nel quale parleranno Enrico Fontana, segretario nazionale di Legambiente, e Piergiorgio Morosini, giudice del Tribunale di Palermo. Domenica 4 ottobre, giorno conclusivo del Festival, il direttore di Altreconomia Duccio Facchini modererà l’incontro “GiustaItalia. Patto per la ripartenza” insieme ad Andrea Cuccello, segretario confederale nazionale della Cisl, Emilio Miceli, segretario confederale nazionale della Cgil, Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo Uil, Roberto Montà, presidente di Avviso Pubblico.

© riproduzione riservata