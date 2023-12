Nei suoi trent’anni di carriera, il regista ha “pedinato” storie, vite, persone, scoprendo e raccontando in sala mondi ricchissimi. Napoli (e “Nostalgia”) ma non solo. Fino al teatro, con una sua interpretazione del “Romeo e Giulietta” To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale con Gaia, Annuale con Nigrizia, Annuale "Amico" di Altreconomia, Annuale estero carta + digitale, Biennale carta + digitale, Trimestrale carta + digitale, Annuale digitale, Annuale carta...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami