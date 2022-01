Le comunità locali trasformative e i movimenti democratici popolari sono i soggetti indispensabili per rinnovare la politica, praticandola come relazione e non come potere. Sono gli attori del “grande cammino”, la traversata che porta al mutamento sociale e culturale della società. Le "idee eretiche" di Roberto Mancini To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale con Gaia, Annuale con Nigrizia, Annuale "Amico" di Altreconomia, Annuale estero carta + digitale, Biennale...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami