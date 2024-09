John Vaillant. Bruciati dal fuoco amico

"Non ho mai visto niente di simile. Per come è nato, per come si è spostato, per come si è comportato, ha riscritto le regole”. Sono le parole con cui il capo dei vigili del fuoco di Fort McMurray descrive l’incendio boschivo scoppiato nella notte del primo maggio 2016 e che nel giro di poche ore si è ingrandito per poi distruggere buona parte della città nel Nord della provincia canadese dell’Alberta.

Questo vasto incendio ha provocato l’evacuazione di tutti gli abitanti, oltre a ingenti danni economici, in una cittadina che è considerata il centro dell’industria petrolifera del Paese. È da questa vicenda che John Vaillant, scrittore e giornalista canadese, prende spunto ne “L’età del fuoco”, libro tradotto e pubblicato quest’anno in Italia dalla casa editrice Iperborea. Un reportage narrativo che indaga il rapporto profondo degli esseri umani con il fuoco.

“C’è dell’ironia nel fatto che un incendio divampato naturalmente distrugga un’industria basata sulla combustione artificiale