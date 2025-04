Il gigantesco debito storico di carbonio dei Paesi più ricchi

Per spiegare perché il cambiamento climatico è diverso da tutti gli altri problemi ambientali, in un numero della newsletter “The climate Brink” di fine giugno 2024, lo scienziato del clima Zeke Hausfather ha spiegato bene un concetto di base: i cambiamenti climatici sono “un problema di accumulo” (in inglese, stock). “L’anidride carbonica, il principale responsabile del cambiamento climatico, si accumula nell’atmosfera dove rimane per un tempo estremamente lungo”, ha scritto. Mentre circa la metà delle emissioni rilasciate oggi viene assorbita dall’ambiente in più o meno un secolo, il resto rimane in atmosfera per diversi millenni. Di conseguenza, il riscaldamento prodotto dalle emissioni di CO2 è estremamente duraturo.

