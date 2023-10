“Fermare immediatamente il massacro a Gaza”. L’appello di 500 operatori sanitari italiani

Oltre 500 operatori sanitari italiani provenienti da diverse specializzazioni, tra cui medici, infermieri, psicologi e operatori della riabilitazione, uniscono le loro voci per richiamare l’attenzione su una crisi senza precedenti che sta sconvolgendo la Striscia di Gaza.

La Striscia di Gaza è attualmente teatro di continui e indiscriminati attacchi da parte dell’esercito israeliano, i quali stanno mettendo a serio rischio la vita e la salute di migliaia di persone. Questi attacchi hanno non solo causato un numero crescente di vittime civili, ma hanno anche compromesso gravemente le strutture ospedaliere della regione, rendendo l’accesso alle cure mediche non più possibile.

In aggiunta a questa situazione drammatica, la popolazione della Striscia di Gaza è afflitta da un blocco totale che impedisce l’accesso a risorse vitali come acqua, elettricità, cibo e carburante. Questa situazione ha portato la regione sull’orlo di una catastrofe umanitaria, mentre il silenzio della comunità internazionale è assordante.

In questo contesto critico, gli operatori sanitari italiani desiderano esprimere la loro profonda preoccupazione e chiedere con estrema urgenza al Governo Italiano e all’Unione Europea di intervenire immediatamente per porre fine agli attacchi indiscriminati dell’esercito israeliano contro la popolazione civile e stabilire corridoi umanitari sicuri che consentano l’evacuazione dei civili in pericolo e l’accesso al materiale medico necessario per garantire assistenza sanitaria vitale nella Striscia di Gaza.

L’appello. Qui per aderire

Siamo un gruppo di operatori sanitari profondamente preoccupati e indignati per il silenzio delle nostre istituzioni e della nostra politica, per l’unilateralità mediatica riguardo a ciò che sta accadendo da una settimana in Medio Oriente. Oggi, nella Striscia di Gaza, siamo di fronte a una catastrofe umanitaria senza precedenti. La popolazione civile sta subendo gli orrori di massicci e indiscriminati bombardamenti perpetrati dall’esercito israeliano. Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute palestinese, ad oggi si contano 1.799 morti, tra cui 583 bambini e 351 donne, mentre i feriti sono 7.388, di cui 1.901 bambini e 1.185 donne. Questi devastanti attacchi hanno portato gli ospedali sull’orlo del collasso (mancano forniture mediche di base, scorte di ossigeno, posti di terapia intensiva, etc), impedendo loro di far fronte all’afflusso incessante di pazienti feriti e di sfollati in cerca di rifugi sicuri. Inoltre, secondo le informazioni fornite da UNFPA, all’interno della Striscia di Gaza attualmente si trovano circa 50.000 donne incinte, le quali purtroppo non sono in grado di accedere ai servizi sanitari essenziali. Di queste, circa 5.500 donne si preparano a dare alla luce un figlio nel corso del prossimo mese, generando una media di 166 nascite al giorno. Tutto ciò avviene in condizioni di accesso inadeguato all’assistenza sanitaria e persino all’acqua pulita. Le condizioni attuali sono severamente aggravate da 16 anni di quasi completo assedio dell’enclave palestinese che impedisce un sufficiente e dignitoso flusso di materiale sanitario, equipaggiamento e quindi il funzionamento adeguato delle strutture sanitarie e degli ospedali anche in tempo di pace.

L’attuale drammatica condizione è il risultato diretto del blocco totale imposto dal governo israeliano a partire dal secondo giorno dell’attuale conflitto. L’ONU e Amnesty International hanno chiaramente dichiarato che tale decisione non solo viola il diritto internazionale, ma costituisce un crimine di guerra. Questo blocco costringe la popolazione civile a vivere in condizioni igienico-sanitarie al di sotto di ogni accettabile dignità umana. Testimonianze dirette hanno mostrato come, per esempio, le persone siano costrette a bere acqua non potabile, originariamente destinata ai servizi igienici, in mancanza di alternative.

Inoltre, la mancanza di elettricità e carburante per attivare i generatori di elettricità mette a serio rischio la vita dei feriti, aggravando ulteriormente una situazione già estremamente critica. I continui e indiscriminati bombardamenti contro la popolazione civile distruggono case, scuole, campi rifugiati e ospedali, creando una spirale di violenza senza fine. L’attuale completo blocco rischia di privare la popolazione di acqua e cibo essenziali per la sopravvivenza nel sud della Striscia di Gaza e di uccidere sotto i bombardamenti la popolazione del nord impossibilitata all’evacuazione.

In data odierna l’esercito israeliano ha ordinato a più di un milione di persone nelle zone settentrionali e centrali di Gaza di evacuare le proprie case, scuole e ospedali per spostarsi verso il sud della Striscia. Questa richiesta è stata fortemente contestata dalle Nazioni Unite e dalle più importanti organizzazioni umanitarie, in quanto non solo viola il diritto internazionale, ma mette anche a rischio la vita di pazienti vulnerabili ricoverati negli ospedali della zona settentrionale e centrale, e, più in generale, della popolazione civile a causa della mancanza di mezzi di trasporto per l’evacuazione, destinazioni sicure e assistenza medica. Inoltre, l’esercito israeliano non ha garantito alcuna sicurezza nell’operazione di evacuazione, né nessuna certezza che i profughi in movimento non vengano colpiti indiscriminatamente durante la fuga. Sottolineiamo che corridoi umanitari dovrebbero garantire, previo un necessario cessate il fuoco, l’ingresso di beni di prima necessità, materiale medico e di soccorso e non l’esclusiva evacuazione di masse umane in movimento.

Siamo profondamente sconvolti e preoccupati dalla tragica e brutale perdita di vite umane a causa dei massicci attacchi in corso a Gaza e condotti dalle forze militari Israeliane. Questa situazione richiede una risposta urgente perché stiamo assistendo ad una vera e propria catastrofe umanitaria, alla violazione dei diritti basici dei civili secondo la Convenzione di Ginevra. Pertanto, ci appelliamo con forza e determinazione alle nostre istituzioni locali e Nazionali affinché esercitino pressione per mettere fine alla perpetrazione di violenze indiscriminate contro civili inermi che risulta in una vera e propria punizione collettiva. Chiediamo pertanto al Nostro Governo e all’Unione Europea che facciano tutti gli sforzi necessari per fermare la strage di civili.

Sollecitiamo con urgenza l’immediata creazione di corridoi umanitari sicuri che consentano alle persone di spostarsi verso luoghi di protezione. Questa misura è dovuta dall’esercito israeliano e vitale per salvare vite umane e alleviare la sofferenza delle persone coinvolte in questa crisi.

Infine, ribadiamo l’importanza del totale rispetto della Convenzione di Ginevra e del diritto internazionale. Queste norme sono fondamentali per proteggere i diritti umani e la dignità delle persone coinvolte in conflitti armati ed è un dovere imprescindibile sia morale che militare dell’esercito israeliano.

L’attuale catastrofe umanitaria richiede una risposta immediata, irrinunciabile e doverosa per proteggere la vita e la dignità di tutta la popolazione di Gaza a rischio costante della propria vita.

Per aderire clicca qui

Le firmatarie e i firmatari (al 14 ottobre 2023, l’aggiornamento si trova qui)

Guido Veronese, Psicologo E Psicoterapeuta, Professore Associato Di Psicologia Clinica e di Comunità, Universita’ Di Milano-Bicocca

Vittorio Agnoletto, Medico, Università Di Milano, Medicina Democratica

Haitham Alhourani, Medico, Università Di Genova

Chiara Fiscone, Psicologa, Università Di Genova

Adnan Tarawneh, Medico

Adriano Cattaneo, Epidemiologo

Agnese Pedata, Pediatra

Agnese Zucchetti, Infermiera Presso Opera San Francesco Per I Poveri, Milano

Alberto De Martini, O.S.S

Alberto Marino, Medico Chirurgo Brescia

Alberto Ronchi, Medico

Alessandra Freyrie, Medico Ematologo

Alessandra Inglese, Psicologa Psicoterapeuta, Bologna

Alessandra Lolli, Ostetrica, Ausl, Bologna

Alessandra Mambrin, Medico Specialista In Dermatologia E Venereologia

Alessandra Picconi, Psicologa Psicoterapeuta, Candidata Società Psicoanalitica Italiana

Alessandro Di Martino, Infermiere

Alessandro Fazio Coordinatore Infermieristico

Alessandro Frola, Infemiere

Alessia Di Chiara, Midwife

Amalia Mineo Psicoterapeuta, Volontaria Di Sanità Di Frontiera Varese

Ambra Baldini, Infermiera, Direzione Generale Della Persona, Salute E Welfare Regione Emilia-Romagna

Amelia Frascaroli, Operatrice Sanitaria

Andrea Pomicino Medico Specialista In Malattie Infettive – Napoli Azienda Ospedali Dei Colli, P.O. Cotugno

Andrea Risso, Dirigente Medico Uoc Neurochirurgia, Ospedale San Carlo Borromeo, Milano

Andrea Scardovi, Psichiatra Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana

Andrea Schenone, Oss

Andreina Vismara, Fisioterapista

Anelinda Fasano, Psicologa Psicoterapeuta Psicoanalitica, Amhppia-Efpp

Angela Bresciani, Neuropsichiatra Infantile, Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana

Angela Ferliga Pediatra Brescia

Angelo Barbato, Psichiatra, Istituto Mario Negri, Milano

Angelo Stefanini, Medico, Volontario Del Pcrf Palestine Children’s Relief Fund

Angelo Zilli, Medico

Anna Epifania Medico Anestesista Policlinico Umberto I Roma

Anna Lampugnani, Medico Di Medicina Generale Bari

Anna Maria Ancona, Psicologa Psicoterapeuta, Psicoanalista, Ferrara

Anna Maria Peverini, Psicologa Psicoterapeuta, Società Psicoanalitica Italiana

Anna Paccagnella,Ostetrica

Anna Pagnoncelli, Anestesista Rianimatore Spedali Civili Di Brescia

Anna Rita Maestri, Logopedista.

Anna Salzano, Psicologa Psicoterapeuta

Anna Tabanelli, Psicoanalista Società Psicoanalitica Italiana

Annalisa Gervasoni /Pediatra Emergency

Annamaria Bufalini , Infermiera

Annunzio Talacchi, Medico E Psicoanalista Della Società Psicoanalitica Italiana

Antonella Bregantin, Assistente Sociale

Antonella Montezemolo, Psichiatra Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana

Antonella Zangari, Logopedista

Antonietta Del Serto, Ostetrica In Pensione, Bologna

Antonietta Melchiorre, Sono Una Pneumologa, Attualmente Libero Professionista, In Passato Primaria Pneumologia Ospedale Di Desenzano Del Garda(Bs)

Antonietta Tucci Medico Internista. Libero Professionista

Antonino Cimino Medico Diabetologo Ospedale Di Desenzano Dg

Antonio Delli Santi, Infermiere, Asl Brindisi, Puglia

Antonio Fiorenza Infermiere

Aresi Anna Teresa Infermiera Vergiate

Attilio Licciardi Farmacista Ospedaliero Pubblico C/O Il Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” Di Palermo

Barbara Bruneo, Psicologo Psicoterapeuta, Csmh

Barbara Celentani, Psicologa Psicoterapeuta, Spazio Di Ascolto Pensa A Te, Torino

Barbara Dova Oss

Barbara Giannazzo Infermiera

Barbara Giorgi, Psicologa, Specialista In Psicologia Clinica, Psicoterapeuta, Società Psicoanalitica Italiana

Barbieri Andrea, Aou Di Modena Policlinico

Benedetta Bortolini, Infermiera, Ospedale Sant’orsola, Bologna

Benedetta Gnassi, Infermiera, Asl Imola, Emilia-Romagna

Benedetta Novello – Medico

Benedetta Polentes, Fisioterapista, Treviso

Benedetta Valentini, Medico, Psicoterapeuta E Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana

Benedetto Saraceno, Psichiatra

Benji Vasquez Infermiere

Bruno Loiacono, Psicologo, Ti Ascolto Aps, Torino

Cabona Igor, Infermiere

Caiazza Crescenzo Infermiere Emergency Ngo

Camilla Satragno Dirigente Medico

Carla Cioffi Odv Lazio Psicoterapeuta

Carla Ferrari Aggradi, Psichiatra, Brescia. Presidente Forumsalutementale Nazionale Aps. Presidente Ass. Marcocavallo Brescia.

Carla Genimgnani, Medico

Carla Trombetti Psicologa, Psicoterapeuta, Docente Centro Studi Martha Harris Di Bologna, Associata Amhppia

Carlaeleonora Ciccone Medico Chirurgo Ginecologa

Carlo Artioli. Educatore, Bologna

Carlo Melle, Psicologo, Ti Ascolto Aps ,Bologna

Carlotta Rivella, Psicologa E Ricercatrice, Università Di Genova

Caterina Confalonieri, Infermiera Professionale

Caterina Gentili, Medico Anestesista Rianimatrice,Ospedale Di Orvieto Usl Umbria 2

Caterina Sampaolesi, Medico Anestesista

Cecilia Dominioni, Infermiera

Chiara Baratta Oss

Chiara Cogliati, Medico, Ospedale L Sacco E Università Degli Studi Di Milano.

Chiara Dellacasa Infermiera

Chiara Gatti, Psicoterapeuta, Candidata Alla Società Psicoanalitica Italiana, Firenze

Chiara Ghetti, Medico Psichiatra, Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana

Chiara Giordano, Medico

Chiara Leone Psichiatra Istituto Auxologico Piancavallo Verbania

Chiara Porceddu Infermiera

Chiara Sansovini,Medico

Chiaretta Celli, Psicologa E Psicoterapeuta Presso Asl Novara

Cinzia Maria Cislaghi Assistente Sociale Specialista ordine Degli Assistenti Sociali Lombardia

Clara Cagnazzo, Studentessa Di Medicina E Chirurgia, Università Degli Studi Di Firenze

Clara Gabbrielli Fisioterapista

Claudia Caruso Medico Chirurgo

Claudia Guerra Medico

Claudia Zamin, Operatore Sanitario

Claudio Mendicino, Medico Pubblico Del Lavoro

Claudio Tosetto. Medico, Asst Sette Laghi

Conti Alessia Psicologa Psicoterapeutalombardia

Cosimo Dentizzi, Medico Geriattra Docente Unimol

Costantina Sulas, Infermiera

Costanza Gandolfo, Medico

Cristiana Ansaldo, Infermiera

Cristina Carisi, Psicologa Psicoterapeuta Infantile

Cristina De Tommaso, Dirigente Medico Radioterapia Ospedale Antonio Perrino (Brindisi)

Cristina Manganello Infermiere

Cristina Ricci Medico

Cristina Rossi Fisioterapista Residenza: Codevigo (Pd)

Curlo Attilio Oss

Daniela Barbieri, Medico Cardiologo Varese

Daniela Benin, Logopedista

Daniela Cassani, Nefrologa In Pensione

Daniela Cerruti, Medico Gianluigi Persico Medico

Daniela Donnini, Infermiere Deu E Ex Infermiere Emergency

Daniela Restelli Medico Medicina Interna

Daniele Bonfiglio, Specialista In Medicina Interna

Dario Firenze, Psicologo, Ti Ascolto Aps, Milano

Dario Grassano, Medico, Roma

Davide Carattino, Psicologo

Davide Marasco Dirigente Medico C/O Irccs Istituto Nazionale Dei Tumori Di Milano

Davide Monterisi, Operatore Sanitario, Ospedale Sacco

Davide Monterisi,Tcnico Di Radiologia, Ospedale Sacco

Davide Prestigiovanni Infermiere

Debora Ciambra, Terapista Occupazionale

Delia Lidia Coen, Psicoterapeuta, Ex Fbf- Sacco ( Pensionata Da 3 Mesi)

Diego Manduri, Psicologo Psicoterapeuta, Approdi Aps, Bologna

Domenico Colimberti, Medico

Donatella Albini, Medica, Centro Studi E Informazione Sulla Salute Di Genere,

Donatella Fiocchi, Psicoterapeuta Segretario Dell’associazione Aippi Milano

Donato Madonna Infermiere

Dott Enrico Terni, Medico Di Medicina Generale In Pensione Varese

Dott. Marco Biancardi Medico Internista Ospedale San Carlo Milano, Ora In Pensione. Medico Volontario Associazione Naga

Edoardo Asti, Odontoiatra

Elda Maria Garatti, Assistente Sociale Volontaria Sanità Di Frontiera Varese

Elena Corti, Infermiera

Elena Cravet, Psicologa

Elena Crudeli, Medico Cardiologo, Ospedale S Maria Annunziata, Firenze

Elena Giuseppina Passoni Fisioterapista.

Elena Maria Arnoletti, Medico Ginecologo

Elena Ponte, Medico

Elena Scognamiglio, Infermiera

Elena Tagliaferri, Medico

Eleonora Cirillo Infermiera

Eleonora Maggiulli, Fisico Medico Presso Asl Brindisi

Eleonora Maria Villa Psicoterapeuta.

Eleonora Padua, Medico

Eleonora Selmi , Ostetrica Dell’ospedale Sant’anna Di Torino, Operatrice Umanitaria Con Medici Senza Frontiere

Eli Colombo, Medico Ginecologo

Elia Leonzio, Medico, Modena

Elisa Maria Galliani, Psicologa E Ricercatrice Universitaria, Università Di Padova

Elisa Santoro, Logopedista

Elisabetta Schimizzi, Oss

Elisabetta Tognoni Dirigente Medico Di Ps

Email Emma Luciani, Medico Psichiatra

Emanuela Ambreck, Farmacista

Emidio Di Luca, Infermiere Strumentista Presso La Ausl 4 Di Teramo.

Emma Firpo Medico

Emma Luciani, Medico Psichiatre, Brenta (Varese)

Enrica Ballardini, Medico, Lugo, Ravenna.

Enrica Crivelli, Psicologa Infantile

Enrico Perino Dirigente Medico

Enzo Bianchi Operatore Socio Assistenziale Asa

Ester Parrillo, Psicologa, Psicoterapeuta, Spazio Di Ascolto Pensa A Te, Torino

Esther Burdin, Ostetrica, Milano

Eugenia Campanella, Psicologa, Università Degli Studi Milano-Bicocca

Eva Michieletto, Operatrice Sanitaria

Fabio Gentili, Medico Di Medicina Generale In Pensione, Medico Internista, Bologna

Fabiola Lapolla, Anestesista Rianimatore, Roma

Favara Micol Infermiera

Federica Biella, Psicologa

Federica Cavazzoni, Psicologa E Ricercatrice, Università Di Milano-Bicocca

Federica Noziglia, Psicologa E Tecnico In Arte Terapia, Spazio Di Ascolto Pensa A Te, Torino

Federica Stortoni, Psicologa, Psicoterapeuta, Candidata Società Psicoanalitica Italiana

Federica, Sartori Infermiera

Federico Bianchi Medico Di Base

Federico Rossotti Infermiere

Felice Lentidoro, Infermiere

Filippo Porchetto, Medico

Fiorella Gazzetta Dottora, Presidente Associazione Sanità Di Frontiera Vares-Ets-Odv

Fiorentina Aliberti, Oss

Flavio Sinchetto,Medico

Floriana Pati, Infermiera Di Emergency

Forni Beatrice Educatore Professionale

Fortunato Corrao, Infermiere

Franca Barbic, Medico, Milano

Franca De Cesaro, Psicologa Psicoterapeuta

Francesca Belli Psicologa, Psicoterapeuta, Spazio Di Ascolto Pensa A Te, Torino

Francesca Calcagno, Medico

Francesca Chiaffarino, Ricercatrice Sanitaria, Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

Francesca Conca ,Ostetrica

Francesca De Santis, Psichiatra Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana

Francesca Fiorenza, Infermiera

Francesca Iannuzzi Dirigente Medico

Francesca Lavelli Infermiera

Francesca Manzoni, Medico

Francesca Rossetti Infermiera Presso Aoucareggi Di Firenze,

Francesco Caputo, Psicologo E Psicoterapeuta,

Francesco Gervasi, Dirigente Medico

Francesco Giordano, Educatore

Francesco Salaris, Infermiere

Francesco Tagliabue, Fisioterapista

Gabriele Poddine, Medico

Gabriele Ramonda, Psicologo, Psicoterapeuta, Spazio Di Ascolto Pensa A Te, Torino

Gabriella Grieco, Infermiera, Ospedale Niguarda Milano

Gabriella Minenna, Medico Psichiatra, Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana

Gabriella Rizzi Logopedista, Psicoterapeuta

Gaia Onorati, Medico

Galliani Simonetta, Infermiera

Galvani Lucina, Dirigente Medico Reumatologia Ospedale Di Circolo E Fondazione Macchi Varese.

Gelsomina Sirianni, Logopedista

Gennaro Savoia, Medico

Giacomo Fiorio, Infermiera, Emergency

Giacomo Marro, Medico

Giacomo Tealdi, Tecnico Sanitario Di Laboratorio Biomedico

Giada Gentile, Oss

Giampiero Riboni, Medico

Gian Piero Leoni, Psichiatra Varesegiusy

Gianfranca Damiani, Medico

Gianluca Giaretti, Medico Medicina Democratica

Gianmatteo Azzarà, Cardiologo / Cardiochirurgo

Gianni Ghetti, Medico Ospedaliero, Bologna

Gilda Pratolongo, Infermiera

Gino Stasi, Educatore Sanitario

Gioia Piazzi, Psichiatra

Giorgi Stefania, Assistente Sociale, Asst-Settelaghi Varese

Giorgio Barbarini, Infettivologo Policlinico S.Matteo Pavia

Giovanna Argnani, Farmacista, Ravenna

Giovanna Bianco, Psicologa Psicoterapeuta, Emergency Ngo

Giovanna Mandolesi, Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana, Ancona

Giovanna Villa, Pediatria, Irccs Gaslini, Genova

Giovanni Palermo, Dirigente Medico

Giulia Cerri, Tnpee

Giulia D’ambrosio, Medico

Giulia Dal Cin, Fisioterapista

Giulia Dichiara Infermiera

Giulia Marovelli, Infermiera

Giulia Vischi, Dirigente Medico

Giulio Consoli, Psicologo, Psicoterapeuta, Spazio Di Ascolto Pensa A Te, Torino

Giuseppa Canestrelli Medico

Giuseppe Diana, Chirurgo Generale

Giuseppe Papaluca, Medico-Dentista

Gloria Giordano Infermiera

Grazia Iaccarino Napoli 09/08/1959 Medico-Psichiatra Dirigente Medico Asl Caserta

Graziana Carbotti, Infermiera

Graziella Sacchetti, Medico Ginecologa

Gregorio Salce, Medico Specialista In Medicina Fisica E Riabilitativa, Milano

Grespan Rosangela Pedagogista Operatrice Di Accoglienza Di “Sanità Di Frontiera Varese”

Ignazio Palazzi, Medico Di Medicina Generale

Ilaria Camplone, Medico Di Sanità Pubblica, Direttrice Di Distretto Ausl Bologna

Ilaria Coppola, Psicologa

Infermiera Professionale Presso Bristol Royal Infirmary, Bristol, Regno Unito

Irene Benenati, Psicologa E Psicoterapeuta, Spazio Di Ascolto Pensa A Te, Torino

Irene Tonizzi, Psicologa

Irene Uras, Infermiera

Iside Macario, Infermiera

Iuri Accogli, Infermiere

Ivan Dante Infermiere

Keivan Kaveh Moghadam, Medico, Neurologo, Ospedale Maggiore Di Bologna

Keren Picucci, Ginecologa, Anabah Emergency Hospital, Panshjr

Lapo Goriani, Infermiere

Laura Cocco, Fisioterapista, Vicenza

Laura Lazzaroni, Medico Infettivologo, Cr Opera Asst Santi Paolo E Carlo

Libbra Irene, Oss

Lidia Elena Arigoni, Psicologa Clinica, Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana

Lidiana Bellettini, Medico, Ginecologa, Bologna

Lorena Confalonieri, Fisioterapista

Lorenza Boccia, Dirigente Medico Cml Inps Bologna, Medico Legale

Lorenza Gianordoli Ostetrica

Lorenza Novara, Infermiera

Lorenza Trentavizi, Medico Chirurgo

Lorenzina Barolo, Psicoterapeuta.

Luca Nicola, Medico

Luca Radaelli, Infermiere.

Luca Soldano, Oss

Luca Vannucchi, Infermiere Pronto Soccorso

Lucia Alberghini, Farmacista – Ausl Di Bologna

Lucia Zanardi, Medico Internista E Medico Legale

Lucilla Assennato, Tnpee

Lucrezia Adamo, Psicologa Psicoterapeuta, Ti Ascolto Aps , Bologna

Lucrezia Festari, Ostetrica

Ludovica Nicolucci Psicologa

Sef Elislam Elsaid Abd Elaal, Infermiere

Ludovica Scuto, Medico Specialista In Medicina Fisica E A Riabilitativa

Luigi Falzetti, Medico, Bologna

Luigi Foroni, Psicologo Psicoterapeuta, Società Psicoanalitica Italiana, Bologna

Luisa Praderio, Medico Internista

Luisa Radaelli, Medico

Luisa Sulla Infermiera

Manuela Carla Brondin, Tnpee

Manuela Iseppi, Medico Specializzando, Aoui Verona

Manuela Marotta, Anestesista E Rianimatrice

Manuela Martelli, Medico E Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana, Bologna

Manuela Trapanotto, Psicologa Psicoterapeuta, Candidata Società Psicoanalitica Italiana

Manzoni Alessandra Orsola Maria, Psichiatra

Mara Vinci Medico Specializzando In Medicina Interna, Università Degli Studi Dell’insubria

Marcella Cernicchiaro, Psicologa Psicoterapeuta, Ti Ascolto Aps, Torino

Marco Bordonaro, Infermiere

Marco Caldiroli, Tecnico Della Prevenzione

Marco Meini, Oss

Marco Panfili, Cardiologo Interventista, Università Di Padova

Marco Stuani, Medico, Bologna

Margherita Napoletano, Ingegnere Clinico, Ospedale San Raffaele

Maria Angela Armaroli, Medico Fisiatra Presso Ausl Ravenna

Maria Anita Cutini, Ostetrica In Pensione, Bologna

Maria Beatrice Malerba, Psicologa, Ti Ascolto Aps, Bologna

Maria Benedetta Michelazzo, Medico

Maria Bersani, Pensionata, Ex Educatrici Ed Ex Infermiera Professionale

Maria Carmen Francavilla, Dirigente Medico Radioterapia Ospedale Antonio Perrino Brindisi

Maria Imoli, Medico Psichiatra, Apss Trento

Maria Monica Scaccabarozzi, Medico Chirurgo

Maria Nolet, Medico Psichiatra, Asl Bologna

Maria Paola Marino Medico

Maria Rosa Brunini, Assistente Sanitaria, Ausl Di Bologna

Maria Teresa Siri, Medico

Mariacristina Berton, Psicologa

Mariagiulia Agnoletto, Psichiatra,

Mariangela Limonta, Logopedista

Marianna Spedo, Medico Pneumologo

Mariapina Rizzo, Medico

Mariarita Carriero, Medico

Marilena Bertini , Ematologa

Marina Bosisio, Medico Di Medicina Generale

Marina Marceca, Medico Chirurgo Specialista In Ostetricia E Ginecologia

Marina Mariani, Operatrice Sanitaria

Mario Desti, Medico

Mario Perini, Medico Psichiatra E Psicoanalista Di Torino, Società Psicoanalitica Italiana, E Membro De Il Nodo Group

Marta Campiotti,Ostetrica

Marta Casella, Infermiera Pediatrica

Marta Ciotta, Ostetrica

Marta Folentino Medico

Marta Ripamonti, Fisioterapista

Marta Rossi Ricercatrice, Dipartimento Di Scienze Cliniche E Di Comunità; Università Degli Studi Di Milano

Marta Tilli, Infettivologa

Marta Zani, Infermiera Professionale

Martina Bresesco, Medico

Martina Fabbi, Medico

Martina Zanotti Pediatra Bologna

Massimiliano Fulle, Infermiere

Massimo Cardini, Educatore Professionale, Fondazione Irccs San Gerardo Monza

Massimo Costantini, Medico, Ricercatore, Int Milano

Massimo Fazzino, Infermiere,Genova

Massimo Missana, Infermiere

Massimo Tilli, Medico Specialista In Igiene Dirigente Usl Toscana Centro

Mastrapasqua Annamaria, Psicologa

Matilde Bastianello, Dirigente Medico

Matteo Bessone, Psicologo, Ti Ascolto Aps, Torino

Matteo Bisio Infermiere

Matteo Calbi, Psicologo, Psicoterapeuta, Spazio Di Ascolto Pensa A Te, Torino

Matteo Chiappori, Medico

Matteo Costa, Infermiere

Matteo Escher, Infermiere

Matteo Giacomazzi, Infermiere

Matteo Ruggeri, Operatore Sanitario E Dirigente Di Ricerca Presso Istat

Matteo Tellini, Medico Chirurgo, Firenze

Maura Mariani, Psicologa

Maurizio Manno, Medico, Napoli

Maurizio Portaluri, Radioncologo, Asl Brindisi

Mercedes Guzman, Infermiere

Michela Camia, Psicologa Psicoterapeuta, Azienda Ospedaliera Universitaria Di Modena

Michela Giacometti, Fisioterapista

Michela Salvucci, Psicologa Psicoterapeuta, Milano

Mirella Lot, Infermiera Professionale

Mirko Lombardi, Chirirurgo Generale

Francesca Parigi, Ostetrica

Mirko Toscano, Tecnico Di Radiologia

Missaglia Gianluca, Educatore Professionale, Ats Milano

Missaglia Ilaria, Medico

Monica Scarimbolo Medico

Muddi Mohammad, Medico Di Medicina Generale Ats Bg

Mura Lucia Vittoria Dirigente Medico Di Ps .

Nadia Brandi, Logopedista

Nicola Cocco, Medico Infettivologo Penitenziario, Asst Santi Paolo E Carlo, Milano, Società Italiana Di Medicina Delle Migrazioni (Simm)

Nicola Idà, Medico Radioterapista Agopuntore Ed Esperto Un Osteopatia Di Bologna – Italia

Nicoletta Milani, Neuropsichiatra Infantile

Noemi Giannerini, Psicologa, Ti Ascolto Aps , Bologna

Norberto Ceserani, Medico Asst Lodi

Ogno, Viviana Infermiera

Oliviero Francesco Valoti, Medico, Asst Papa Giovanni Xxiii

Ombretta Francesca Galbiati, Logopedista

Orsola Tambaro, Medico Infettivologo

Paci Giulia, Infermiera

Pamela De Toni, Medico

Pamela Puccio, Infermiera Perugia

Paola Boito, Infermiera

Paola Chini, Ostetrica, Bologna

Paola Manduca, Genetista, Genova

Paola Masoni, Psicoterapeuta, Società Psicoanalitica Italiana

Paola Palazzi, Medico

Paola Prelati, Psicologa E Psicoterapeuta Dell’età Evolutiva.

Paolo Biella, Fisioterapista , Gom Niguarda

Paolo Brigonzi, Psicologo, Psicoterapeuta, Spazio Di Ascolto Pensa A Te, Torino

Paolo Confalonieri, Neurologo

Paolo Moretti Dirigente Psicologo- Psicoterapeuta, Centro Regionale Disturbi Alimentari Asl2 Savonese

Paolo Rabajoli, Psicologo, Ti Ascolto Aps, Torino

Paolo Vicinelli, Medico, Bologna

Pasinetti Jacopo, Infermiere

Passoni Cinzia, Fisioterapista Presso Unità Riabilitativa Di Cassano D’adda

Patrizia Guido, Medico

Pier Claudio Bresesco, Medico

Pierluigi Camboa, Operatore Sanitario E Responsabile Di Medis (Scuola Di Formazione Internazionale In Maxi-Emergenze E Disastri) Per La Puglia

Piero Trucchi, Pediatra Genova

Pietro Mandracchia, Psicologo Psicoterapeuta, Imola (Bo)

Pietro Massaza, Infermiere

Pini Gianluca Tecnico Di Radiologia Rizzoli, Bologna

Ponchia Maria Antonietta, Infermiera

Rachel Chant, Infermiera

Rita Careddu, Medico

Rita Magni, Medico Di Medicina Generale,Varese

Roberta Cangi, Infermiera

Roberta Canzian, Fisioterapista, Treviso

Roberta Chiesa, Infermiera

Roberta Granello, Coordinatore Infermieristico Oculistica Conegliano

Roberto Maccaroni, Infermiere, Emergency

Roberto Muratori, Medico Psichiatra, Primario Asl Bologna

Roberto Rossini , Pediatra Neonatologo, Già In Sevizio Terapia Intensiva Neonatale Ospedale Sant’ Orsola Bologna

Roberto Rossini, Medico Pediatra, Ricercatore Universitario Bologna, Pensionato

Rosa Fumarulo, Psicologa

Rosa Papa, Ginecologa Napoli

Rosa Scaramuzzo, Chirurgo Generale, Ospedale S Paolo, Civitavecchia Roma

Rosanna Rulli, Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana, Bologna

Rosanna Piuselli, Medico Medicina Generale, Prov. Sondrio

Rosaria Rita Garghentino Neuropsichiatra

Rossella Brambilla, Infermiera, Istituto Nazionale Tumori Milano

Rossi Antonio Ercole, Specialista Anestesia E Rianimazione

Ruggero Ama, Anestesia E Rianimazione 118, Trieste

Sabrina Bione, Oss

Sabrina Pazzaglia, Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana, Bologna

Salvatore Guarino, Chirurgo Generale

Salvatore Rubattino Infermiere

Sara Ballotti, Psicologa Psicoterapeuta, Ti Ascolto Aps , Bologna

Sara Bedini, Psicologa

Sara Bertonati Infermiera

Sara Chessa, Infermiera

Sara Sirtori, Logopedista

Sarah Botta, Tnpee

Savio Veronesi, Psichiatra, Bologna

Serena Maria Barbarino Infermiera

Serena Melucci, Medico

Serena Stenca, Infermiera

Serenella Campajola, Educatrice Professionale, Servizi Educativi Emily Gould, Firenze

Sergio Fonzi, Medico Sanità Di Frontiera Varese

Sergio Soli Operatore Sanitario Asst Santipaolocarlo

Silvia Bisello, Specialista In Radioterapia Oncologica , Azienda Ospedaliero-Universitaria Delle Marche

Silvia Cesana, Logopedista

Silvia Giaimo, Medico, Centro Di Salute Internazionale E Interculturale Csi– Apsunland, Norbert, Specialista In Medicina Interna, Lugano, Ch O Anche Limbiate (Mb)

Silvia Laudadio, Medico Neurologo, Bologna, Inps

Silvia Mariani, Cardiochirurgo

Silvia Mazzanti, Psicologa, Ordine Emilia Romagna

Silvia Mezzetti, Medico

Silvia Molinari, Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana

Silvia Soldatesca, Psicologa Psicoterapeuta

Silvia Tucci, Infermiera Presso Asl Rm2

Silvio Caligaris Medico Infettivologo E Pediatra

Simona Albani, Infermiere

Simona Gramaglia – Medico

Simona Ratti, Infermiera

Simone Charpentier Mora, Psicologo E Psicoterapeuta

Simone Meloni Psicologo, Psicoterapeuta Psicoanalitico, Spazio Di Ascolto Pensa A Te, Torino

Simone Vari Oss

Simonetta Jucker, Ex Medico Ospedaliero, Volontaria Naga

Simonetta Prati Infermiera

Siria Zelinda Garattini, Medico Del Lavoro

Sofia Rigoni,Logopedista

Sonia Rinaldi, Medico

Stefania Biondo Medico Geriatra Firenze

Stefania Lissoni, Assistente Sociale,Monza

Stefania Marzini, Psicologa, Ti Ascolto Aps , Trieste

Stefania Morri, Anestesista

Stefania Moscardelli, Medico, Ausl Bologna

Stefania Schiraldi, Psicologa Psicoterapeuta, Bologna

Stefano Dal Cin, Medico Anestesista Rianimatore, Azienda Ospedaliera Di Padova

Stefano Trovò, Ginecologo, Padova

Susanna De Filippi Psicologa, Psicoterapeuta, Spazio Di Ascolto Pensa A Te, Torino

Susanna Ferrari, Psicologa E Psicoterapeuta, Ti Ascolto Aps, Torino

Susanna Ruffilli, Psicologa, Ti Ascolto Aps, Bologna

Tanja Loi, Infermiera Pronto Soccorso Pediatrico

Tarawneh Adnan, Medico

Tatiana Irmici, Infermiera Di Area Critica Asst Sette Laghi Varese

Teresa Komel, Psicologa Psicoterapeuta, Ordine Emilia-Romagna

Tiziana Scali , Oss

Tommaso Fabris, Dirigente Medico, Uoc Cardiologia, Aou Padova

Tommaso Savi, Infermiere

Giacomo Mazzeo, Oss

Michela Gaggiolo, Infermiere

Enrico Canepa, OSS

Roberta Miceli, Medico

Nuzzo Teresa, Infermiera

Caterina Puntorieri, OSS

Scarpato Domenico, Infermiere

Menini Barbara, Infermiera

Augurati Barbara, Infermiera

Matteo Cerruti, Infermiere

Fulvia Della Santa, Infermiera

Anna Ghelfi, OSS

Giovanna Buonocore, Infermiera

Daniela Bacigalupo, Oss

Giuseppe Pittaluga, Infermiere

Nicola Sarale, Medico Specializzando

Giacomino Leggi, Infermiere

Ferramosca Vincenzina, Infermiera

Tozzi Patrizia, Operatore Socio Sanitario

Tullio Cottatellucci, Medico Di Medicina Generale, Ats Città Di Milano

Urbano Angela Oss

Valentina Burzio, Pediatra, Ospedale Maggiore Della Carità Di Novara

Valentina Graziosi, Psicoterapeuta E Dottoranda Di Ricerca, Università Degli Studi Di Bologna

Valentina Siracusa, Psicologa, Ti Ascolto Aps, Bologna

Valeria Gavagni, Ginecologa, Ospedale Città Di Castello

Valeria Piepoli,Medico

Valter Casati, Medico Anestesista

Vania Giacomet, Medico

Vera Bolberti, Psicologa E Psicoanalista, Società Psicoanalitica Italiana

Veronica Buffon, Operatrice Sanitaria E Ricercatrice Hamad Bin Khalifa Universit

Vincenzo Bruner Dirigente Medico Uoc Malattie Infettive Ed Infezioni Sistemiche Dell’immunodepresso

Vincenzo Formisano Direttore Uoc Chirurgia Generale Ospedale S. Giovanni Bosco – Asl Napoli 1 Centro

Vincenzo Luisi, Operatore Sanitario, Palestine Children’s Relief Fund

Violetta Moscaritolo, Dirigente Medico Anestesista, Policlinico Palermo

Virginia Gatto, Medico

Vittorio Fontana, Medico Ospedaliero, Monza

Anbamed, Aps Per La Multiculturalità

Psychologists For Human Rights

Unione Nazionale Delle Associazioni Per La Salute Mentale

Medicina Democratica

© riproduzione riservata