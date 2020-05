La “Fase 2” al buio in Lombardia. Mancano i dati e un sistema di sorveglianza sanitaria

In Lombardia ci si appresta alla “Fase 2” al buio. A oggi manca infatti un quadro epidemiologico “valido” a livello regionale di quel che è successo sui territori, negli ospedali o nelle RSA. E secondo l’Agenzia di tutela della salute di Milano, la Regione avrebbe avviato solo alla fine aprile, a due mesi dai fatti di Codogno, le attività di raccolta e strutturazione dei dati coinvolgendo ATS e Comuni.

Una “elaborazione valida” e pubblicamente accessibile ancora non ci sarebbe, stando a quanto ha scritto il 28 aprile il direttore generale dell’ATS della Città metropolitana di Milano, Walter Bergamaschi, rispondendo all’istanza di accesso civico di Altreconomia relativa, tra le altre cose, al numero dei decessi (negli ospedali e nelle RSA), ai contagi tra il personale sanitario inclusi i medici di base, ai dispositivi di protezione distribuiti anche nelle RSA e ai flussi da e verso gli ospedali.

L’ATS del capoluogo lombardo è stata l’ultima delle otto Agenzie territoriali a dare riscontro alla nostra richiesta inoltrata all’inizio di aprile (link al primo articolo). Come tutti gli altri suoi omologhi (Mannino in Val Padana, Silva a Pavia, Gutierrez per Insubria, Sileo a Brescia, Casazza in Brianza, Giupponi a Bergamo, Cecconami per Montagna), anche il dg di Milano ha lamentato “nocumento sull’efficienza dell’Amministrazione” e “causa di intralcio”, opponendo un diniego “fotocopia” -riproposto da tutte le ATS e gran parte delle Aziende socio sanitarie territoriali (ASST)- e sostenendo che “l’elaborazione di una mole considerevole di dati, allo stato non aggregati […] non può essere evasa”.

Appena prima dei saluti, però, Bergamaschi ha aggiunto un tassello interessante.

“L’osservatorio epidemiologico regionale -si legge nella risposta del direttore generale- sta avviando delle attività collegate alle richieste pervenute, anche mediante il coinvolgimento degli uffici di epidemiologia delle ATS e delle amministrazioni comunali, che permetteranno di raccogliere e strutturare correttamente i dati mediante elaborazioni valide, che potranno essere messe a disposizione per l’accesso pubblico”.

Non si capisce quindi se i dati richiesti ci sono, seppur non aggregati, come del resto hanno sostenuto tutte le ATS e ASST interpellate, o invece se solo ora la Regione abbia iniziato a raccoglierli dalle ATS e dai Comuni per poterli poi elaborare, come indicato da Bergamaschi.

In ogni caso il diritto di accesso al dato è compromesso, come spiega ad Altreconomia l’avvocato Ernesto Belisario, specializzato in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione e co-autore con Avviso Pubblico del libro “La trasparenza (im)possibile”. “La situazione di emergenza legata alla pandemia non può essere una motivazione sufficiente per cancellare o sospendere completamente il diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. La contingenza potrebbe semmai giustificare il differimento nella risposta, non il diniego totale delle richieste di trasparenza. Inoltre, così come chiarito da circolari e sentenze, prima di rigettare le domande, le amministrazioni dovrebbero instaurare un dialogo collaborativo con i richiedenti, preoccupandosi di come soddisfare la pretesa conoscitiva compatibilmente con la situazione di emergenza. La trasparenza non è soltanto un adempimento, ma un metodo di lavoro, un dovere per le istituzioni democratiche, anche in condizioni di emergenza”.

Non è dato sapere dunque con quale “consapevolezza” epidemiologica la Lombardia si stia preparando alla “ripartenza”. È un problema, come fa rilevare Vittorio Agnoletto, medico e conduttore della trasmissione “37 e 2” su Radio popolare . “È veramente difficile poter credere che l’ATS di Milano non disponga di dati essenziali per l’elaborazione di una strategia complessiva di contrasto al Covid-19: possibile che non siano stati raccolti fino ad ora il numero dei decessi verificatisi negli ospedali e nelle RSA? Che non si conosca il numero degli operatori sanitari contagiati? Che non si abbia idea di quanti DPI il servizio pubblico abbia distribuito nelle RSA, nelle strutture ospedaliere e ai medici di medicina generale? Che non si conosca il flusso di malati Covid-19 verso e dagli ospedali? Voglio sperare che Altreconomia si sia trovata di fronte ad un rifiuto ingiustificato -continua Agnoletto-, motivato da inconfessabili ragioni di opportunità politica dettate da qualche autorità superiore. Sarebbe un atto grave ma certamente meno grave dell’altra ipotesi, ossia la reale assenza di quei dati.