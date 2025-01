Alzarsi sui pedali per sentirsi libere: la scuola per sole donne di Pioltello

Sono un applauso e delle urla di gioia a spezzare la monotonia di una fredda ma assolata mattina qualunque, nel campetto da basket dell’oratorio Sant’Andrea di Pioltello (MI). Un rettangolo verde che si apre tra i palazzi e il cemento della cittadina dell’hinterland milanese. Sono rivolti alla signora Fusia. Finalmente, per la prima volta, è riuscita a pedalare da sola: dopo diversi tentativi, numerosi piedi puntati a terra, molte spinte ed esortazioni: “Non fermarti! Pedala! pedala!”.

Fusia ce l’ha fatta dopo aver partecipato a due cicli di quattro/cinque lezioni, uno in primavera e uno tra l’autunno e l’inverno 2024, rivolti a gruppi di sole donne, soprattutto straniere. “L’abbiamo chiamato ‘Bicilibera’ e non potevamo scegliere nome più azzeccato. È proprio una sensazione di libertà, quella che si prova quando si va in bicicletta”, dice Grazia Calandi tra le volontarie che seguono il corso e sostengono, in tutti i sensi, le donne partecipanti. È anche la coordinatrice dei laborato