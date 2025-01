Michela Giachetta. All’origine della violenza di genere

Michela Giachetta ha deciso di indagare come funzionano i Centri per uomini autori di violenza (Cuav) dopo il femminicidio di Giulia Tramontano, uccisa dal suo compagno Alessandro Impagnatiello. Era il 27 maggio 2023, Tramontano aveva 27 anni ed era incinta di sette mesi. “Ci sono delle storie che ti colpiscono in maniera particolare, per tanti motivi anche personali -racconta la giornalista-. Ed è quello che è successo a me con questa donna che aveva un’età a metà fra me e mia figlia e abitava a Senago (MI), non molto distante da dove vivo io. Questa proiezione è stata per me un cortocircuito emotivo fortissimo. Mi sono chiesta come si può fermare questa violenza?”.

L’ultima ricerca sui Cuav risale al 2022 ed è stata realizzata dal progetto Viva dell’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e del dipartimento per le Pari opportunità. I risultati dicono che sono 94 e utilizzano metodi differenti -psicoterapeutico, psi