Le verità scomode del governo azero raccontate dai dissidenti

In Azerbaigian è in corso una stretta repressione. Il numero dei prigionieri politici è aumentato da 90 a oltre 290. Il motivo è la Cop29, che si terrà dall’11 al 22 novembre a Baku.

La Conferenza è un appuntamento troppo importante e, nonostante sia un summit sul clima, il governo ritiene di poter siglare vari contratti per l’export di combustibili fossili, anche grazie alla massiccia presenza di lobbisti del settore.

Per questo vogliono tacitare ogni voce fuori dal coro che racconti delle violazioni dei diritti umani nel Paese”. Zhala Bayramova è una giovane donna che ha già dovuto affrontare molte prove difficili nella sua vita. Ora sta girando l’Europa per raccontare all’opinione pubblica, ai media e soprattutto ai decisori politici la vicenda di suo padre Gubad Ibadoghlu, stimato accademico della London school of economics e attivista anticorruzione. Le sue ricerche si sono concentrate in particolare sul settore dei combustibili fossili di cui è ricco il su