Giustamente in causa per il clima. Senza temere i colossi del fossile

Le Nazioni Unite a dicembre 2022 ne avevano mappate 2.180 in 65 Paesi. Sono le cause per il clima, e ormai non vedono alla sbarra solo gli Stati inadempienti nei loro obblighi di lotta al surriscaldamento globale. Uno studio reso pubblico lo scorso giugno dal Grantham research institute on climate change and the environment della London school of Economics and political science, infatti, mostra la costante crescita delle cause contro aziende private che con le loro attività contribuiscono a indebolire la salute del Pianeta.

L’ente inglese certifica che dal 2015 sono state avviate circa 230 cause legali contro aziende e associazioni di categoria, di cui più di due terzi dal 2020. Gli autori del rapporto sottolineano inoltre che la maggior parte delle contese sul greenwashing ha confermato che le comunicazioni delle aziende erano fuorvianti. Più della metà dei quasi 140 casi di greenwashing esaminati tra il 2016 e il 2023 si sono infatti conclusi a favore del ricorrente.

