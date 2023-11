L’appello delle donne palestinesi contro la guerra alla popolazione civile della Striscia di Gaza

A pochi giorni di distanza dalla commemorazione del 23esimo anniversario della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza (31 ottobre), chiediamo la protezione delle donne palestinesi e del popolo palestinese in generale e la fine della guerra di sterminio e sfollamento contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza.

Sono passati già 25 giorni dall’inizio della guerra di sterminio, sfollamento e pulizia etnica condotta da Israele, la potenza occupante, nella Striscia di Gaza. Al 31 ottobre ha causato la morte di oltre 8.603 palestinesi, tra cui 3.457 bambini e 2.136 donne, ferendo più di 21.000 cittadini.

Il mondo intero nota che la stragrande maggioranza delle persone assassinate, sia uomini sia donne, sono civili, di cui il 70% sono donne e bambini. Inoltre, la potenza occupante sta adottando una politica di terra bruciata, riducendo in macerie le case abitate, che ha provocato lo sfollamento di oltre mezzo milione di donne, su oltre un milione e mezzo di sfollati. La potenza occupante ha inoltre tagliato tutti gli elementi essenziali per la vita dei civili , tra cui acqua, elettricità, cibo, medicine, comunicazioni e connessione internet.

Inoltre, sta distruggendo sistematicamente obiettivi civili, come edifici residenziali, strutture mediche, università, scuole, aziende, banche, moschee, chiese e panifici. L’aggressione ha costretto le istituzioni e le agenzie internazionali, protette da convenzioni e trattati internazionali, a bloccare diversi servizi, evidenziando una chiara mentalità razzista volta alla pulizia etnica e all’espulsione dei palestinesi dalle loro terre. Ciò conferma le continue e palesi violazioni del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale sui diritti umani, e il diritto internazionale umanitario in base al quale tali violazioni sono classificate come crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

In concomitanza con la guerra alla Striscia di Gaza, Israele, la potenza occupante, continua a intensificare le sue operazioni militari, come già fa dall’inizio del 2023, in Cisgiordania, compresa Gerusalemme. Questa escalation in Cisgiordania ha coinciso con la presa del potere politico in Israele da parte del governo estremista e sionista di destra e dei coloni radicali. Dal 7 ottobre, il tasso di attacchi in Cisgiordania è aumentato in modo significativo, con 123 cittadini palestinesi martirizzati fino ad oggi. Inoltre, si registra un aumento senza precedenti degli arresti.

Il ripetuto fallimento del Consiglio di sicurezza nel mantenere la pace e la sicurezza, a causa di interessi contrastanti, lascia le persone vittime di una crisi squilibrata delle relazioni internazionali, rende le Nazioni Unite impotenti nell’attuazione delle sue risoluzioni a causa del sistema di veto. Ciò sottolinea l’obsolescenza delle sue procedure e l’urgente necessità di riforme. Solleva inoltre la questione del rinvio dell’attuazione delle risoluzioni di legittimità internazionale, che riconoscono il diritto del popolo palestinese a difendere la propria terra e la propria esistenza, a porre fine all’occupazione, e il diritto a fondare uno stato indipendente con Gerusalemme come capitale, sulle linee del 4 giugno 1967.

Da una prospettiva femminista, ecco l’impatto della guerra e del divieto di ingresso degli aiuti umanitari urgentemente necessari sulle donne palestinesi, tra cui acqua, cibo, carburante, forniture mediche e farmaceutiche.

Il numero di donne e ragazze sfollate ha raggiunto circa mezzo milione, e questo numero è destinato ad aumentare, dato il piano sistematico adottato dalla potenza occupante di sfollare forzatamente i palestinesi. Di conseguenza, donne e ragazze hanno fatto ricorso alle scuole, alle strade e alle tende dell’Unrwa (l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente), in condizioni sanitarie e umanitarie disastrose, portando alla vulnerabilità sociale ed economica, insieme ad altre conseguenze psicologiche e fisiche inevitabili. È necessario proteggerli, poiché insieme alle loro famiglie rimangono i principali bersagli della palese politica di vendetta razzista della potenza occupante.

Partorire in strada, in rifugi e in tende: i parti giornalieri sono arrivati ​​a 160, su cinquantamila donne incinte che partoriscono per strada o in rifugi, in un ambiente inadatto. Questo ambiente non dispone dei requisiti essenziali per un parto sicuro. A tutto ciò si aggiunge la quasi totale assenza di accesso all’acqua, ai materiali per la pulizia e ai medicinali. Il risultato è la diffusione di malattie epidemiche, infezioni batteriche e infiammazioni. Inoltre, eseguire tagli cesarei è diventato impossibile a causa del sovraffollamento degli ospedali con feriti e carenza di anestesia.

“Dal primo novembre 2023 ha smesso di funzionare l’ospedale dell’Amicizia turco-palestinese a Gaza a causa della mancanza di carburante e dei diversi attacchi che hanno colpito la struttura. Si tratta dell’unico ospedale pubblico per malati di cancro nella Striscia, e ora la vita di decine di pazienti oncologici è in serio pericolo” – Medici Senza Frontiere

La morte tra gli uomini ha portato a un aumento del numero di madri sole che devono provvedere alla famiglia, poiché 1.000 donne si sono aggiunte al gruppo delle vedove, un numero che può aumentare in qualsiasi momento. Ciò ha esacerbato la crisi della povertà tra le donne, soprattutto con l’arresto della vita, l’assenza di opportunità di lavoro e la chiusura dei valichi di frontiera.

L’interruzione di corrente ha avuto un impatto significativo sugli ospedali, portando al collasso il sistema sanitario. Ciò ha avuto un effetto disastroso sulle donne affette da malattie croniche, in particolare sulle donne anziane con malattie renali, cancro e altre malattie croniche che richiedono un trattamento quotidiano. A ciò si aggiunge il soffocante blocco imposto a questa enclave, che si è intensificato con la guerra, impedendo ai pazienti di accedere agli ospedali in Cisgiordania e a Gerusalemme, a causa della chiusura dei valichi.

Un numero incalcolabile di donne e ragazze ha fatto ricorso alla pillola contraccettiva per interrompere il ciclo mestruale a causa di circostanze di spostamento interno di massa, movimento continuo e instabilità. La mancanza di assorbenti, acqua e materiali per la pulizia può creare effetti negativi sulla salute e sul benessere.

La diffusione della tensione e della frustrazione è evidente, soprattutto tra le donne, in particolare le madri, che non sono in grado di adempiere alle loro naturali responsabilità e doveri materni, come fornire cibo, acqua potabile, cure e vaccinazioni ai loro figli. Ciò intensifica il tasso di violenza psicologica, aggravando sentimenti di disperazione e frustrazione.

Noi, dell’Unione generale delle donne palestinesi e della Coalizione nazionale delle donne, chiediamo l’attuazione della Risoluzione 1325, crediamo che l’agenda di pace e sicurezza delle donne abbia fallito in Palestina a causa della mancanza di impegno da parte della comunità internazionale e di volontà di proteggere le donne palestinesi che vivono sotto occupazione. La risoluzione, che chiede anche la responsabilità degli occupanti, è stata ampiamente ignorata, soprattutto dal Consiglio di sicurezza.

Oggi, nel mezzo di una guerra di sterminio e sfollamento, mettiamo in guardia dal commettere ulteriori crimini che violano i diritti dei civili, in particolare donne e bambini, secondo il diritto internazionale umanitario, in particolare la Quarta Convenzione di Ginevra.

Chiediamo un cessate il fuoco immediato e globale, che tolga il blocco su Gaza, garantendo al popolo palestinese il diritto all’autodeterminazione, secondo il diritto internazionale. Esortiamo la comunità internazionale ad aprire passaggi sicuri e a garantire il flusso senza ostacoli degli aiuti umanitari urgentemente necessari, in particolare acqua, elettricità, carburante, cibo, medicine, forniture mediche e sanitarie e materiali per la pulizia e l’igiene. Chiediamo di riabilitare gli ospedali che sono stati messi fuori servizio e renderli operativi per il trattamento dei feriti e anche per riprendere le procedure per un parto sano, in particolare i tagli cesarei, e fornire assistenza ai bambini prematuri. Di consentire al nostro popolo palestinese nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme, di assistere il nostro popolo nella Striscia di Gaza fornendo aiuti e forniture umanitarie, consentendo alle squadre mediche e all’accesso a Gaza e consentendo ai feriti e a coloro che soffrono di malattie croniche di raggiungere ospedali in Cisgiordania, compresa Gerusalemme. Ci appelliamo in nome della solidarietà umanitaria femminista alle donne nei Paesi arabi e alle donne di tutto il mondo che credono nella libertà, nella giustizia, nella pace e nell’umanità affinché continuino a protestare contro la guerra contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza in tutte le possibili forme politiche e mediatiche, amplificare la voce della Palestina in vari forum, guidare il cambiamento e contribuire a ripristinare il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione.

