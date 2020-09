Le recensioni di questo mese sono a cura della libreria Colapesce, uno spazio di resistenza culturale. Un luogo di incontro tra il desiderio di ristorarsi e il desiderio di accrescere la propria cultura, come i caffè letterari che hanno segnato il Novecento To access this post, you must purchase Abbonamento annuale Ae + Mosaico di Pace, Abbonamento annuale Ae + Azione non violenta, Abbonamento annuale Ae + Gaia, Abbonamento annuale Ae + Nigrizia, Abbonamento annuale Amico di Altreconomia, Abbonamento annuale...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami