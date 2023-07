La “Milano green” cementifica il suo parco agricolo: 64,5 ettari a rischio ancora per la logistica

Alle porte della grande Milano che con il suo sindaco e la sua giunta si dichiara la città green di riferimento per il Paese intero, sono a rischio di andare in fumo 64,5 ettari di parco. Green un corno. O, meglio, green da solo non ha nessun senso perché non ci si mette in testa che il verde non è quello appeso ai balconi di grattacieli per ricchi o qualche metro quadrato rinverdito per farsi un selfie preelettorale e nemmeno quello di qualche migliaia di alberi piantati qua e là più per farsi pubblicità che per capire come funziona la natura.

Spieghiamolo a questi decisori che decidono senza sapere: a “loro insaputa”, come quel tizio che comprava case nel centro di Roma. Allora: il green non esiste. Esiste solo la combinazione piante e suolo. Ok? Basta con questo marketing del verde per poi tradirlo alla prima occasione. Basta con queste forestazioni urbane che suonano da pre-verdissement per poi cementare. Basta con le forestazioni se non c’è un patto sulla tutela dei suoli, sul togliere aree edificabili dalla pancia piena dei piani urbanistici dei Comuni. Basta padrini e madrine politiche che non lottano per una legge contro il consumo di suolo ma si accontentano di salvare il loro orticello o di dirci che bisogna fare compromessi e mediazioni. O che ci sono altre urgenze e così via.