GestiCheContano: un Natale equosolidale per un’ondata di cambiamento

#GestiCheContano è stato il filo conduttore di questo 2024. Nel corso dell’anno, anche attraverso questa rubrica (ringraziamo ancora Altreconomia per questa preziosa opportunità), abbiamo provato a raccontare come piccoli gesti quotidiani -l’acquisto di un pacco di caffè o la scelta di un nuovo capo d’abbigliamento- possano contribuire ad un cambiamento positivo e sostenibile. L’impatto delle nostre decisioni, dalla scelta dei prodotti che acquistiamo alle abitudini che adottiamo, può essere incredibilmente “rivoluzionario”, ancor più in un contesto sociale, economico e politico che non ci lascia affatto sereni e serene. Scriviamo queste righe a poche ore dall’inizio della Cop29, l’annuale Conferenza sul clima che quest’anno si apre a breve distanza dai disastri di Valencia e in Emilia-Romagna, dalle notizie sugli Stati Uniti intenzionati ad abbandonare l’Accordo di Parigi sul clima e dagli annunci per cui il 2024 sembra aver raggiunto il record di anno più caldo di sempre.