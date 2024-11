Uscire dalla comfort zone tra opportunità e sfide comuni

Dal 17 al 20 settembre, in una fredda Città del Capo in Sudafrica, si è tenuto il XVII Summit Wfto (Organizzazione mondiale del fair trade), a cui Equo Garantito aderisce. L’appuntamento biennale ha l’obiettivo di riunire leader, operatori e operatrici e sostenitori e sostenitrici da tutto il mondo per collaborare e promuovere le pratiche del commercio equo e solidale. Un’opportunità unica per impegnarsi in discussioni illuminanti, scambiare idee e creare partnership che daranno forma al futuro del commercio equo e solidale.

Quattro intense giornate, durante le quali abbiamo ascoltato voci di esperti ed esperte parlare di moda, di economia, di sostenibilità, di rapporti commerciali, di intelligenza artificiale e persino di una “nuova” narrazione delle nostre esperienze. E durante i quali è stato eletto il nuovo board (Consiglio direttivo): sei donne su nove membri -tra cui la nuova Presidente Sophie Tack di Oxfam Magasins du Monde (Belgio)- a cui auguriamo buon lav