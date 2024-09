Diventare genitori in un mondo in crisi climatica: le scelte dei giovani

"I giovani millennial e della Generazione Z si domandano ‘stiamo vedendo gli impatti dei cambiamenti climatici e sappiamo che si intensificheranno sempre di più. Quando avremo dei bambini, degli adolescenti, come risponderemo quando ci chiederanno perché li abbiamo messi al mondo?’. In parte la loro reazione è dovuta al fatto che pongono queste domande ai loro stessi genitori: sapevate del cambiamento climatico? Perché avete avuto dei figli? Perché mi avete messo in questa situazione?”.

Jade Sasser, professoressa di Studi di genere e sessualità all’Università della California di Riverside, studia da più di vent’anni le relazioni tra i problemi ambientali su larga scala, come il cambiamento climatico, e i corpi, la salute e l’attivismo delle donne. Nel suo libro del 2018 “On infertile ground: population control and women’s rights in the era of climate change”, ha analizzato i fattori legati allo sviluppo di politiche e teorie legate alla sovrappopolazione, al consumo eccessi