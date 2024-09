Gli effetti della crisi climatica sui bambini

Continuiamo a parlare di bambini. Vittime d’elezione negli scenari di guerra, come abbiamo scritto sullo scorso numero, ma non solo. Questa volta ci occupiamo degli effetti dirompenti della crisi climatica sui più piccoli. Lo conferma uno studio uscito a metà luglio, realizzato dal Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc) e dalla London school of economics (Lse), che combina dati climatici ad alta risoluzione con quelli sanitari provenienti da 130 Paesi, per valutare come il clima influisca sulla salute infantile. La ricerca, che si avvale degli scenari più aggiornati in materia di cambiamento climatico e raccoglie la più esaustiva disamina quantitativa esistente sugli impatti del clima sui bambini, identifica una relazione complessa e non lineare tra l’aumento delle temperature e la salute infantile.

I risultati confermano però che sia gli aumenti graduali delle temperature sia gli shock climatici -come ondate di calore e siccità- esercitano un’influenza a