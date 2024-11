Dalla “Porta globale” europea rientrano colonialismo e disuguaglianze

Quando Ursula von der Leyen ha presentato il 18 luglio a Strasburgo le linee guida politiche della nuova Commissione europea (2024-2029), ha dedicato un passaggio a un’iniziativa di cui in Italia si parla poco. La riconfermata presidente ha scritto che “il terzo filone della nostra politica estera economica è costituito dai partenariati e dagli investimenti congiunti nei nostri interessi e in quelli dei nostri partner attraverso la Global gateway, la nostra iniziativa per investire in progetti infrastrutturali in tutto il mondo”.

La Global gateway, o “Porta globale”, è stata lanciata tre anni fa dall’esecutivo dell’Ue come “offerta positiva” verso i Paesi a basso e medio reddito dell’impropriamente detto “Sud del mondo”. Un’alternativa sostenibile e trasparente, era stato assicurato, alla “Belt and road initiative”, quella “Nuova Via della seta” promossa dalla Cina e dipinta in Occidente -non senza ipocrisie- come una strategia aggressiva per accrescere la presenza geopolit