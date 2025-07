Sette megaprogetti ferroviari ricevono più fondi europei di 84 ammodernamenti chiave

La strategia europea per il trasporto ferroviario ha un problema chiamato gigantismo che la rende inefficace alla prova dei fatti nel superare le barriere tecniche e normative esistenti tra gli Stati membri, penalizzando così la circolazione internazionale. Lo segnala la Federazione europea dei trasporti e dell’ambiente (T&E) che a metà luglio ha pubblicato il documentato studio “Connecting european railways”.

L’Unione europea sta concentrando le proprie risorse in pochi “megaprogetti”, come la linea Alta velocità Torino-Lione, e contemporaneamente tagliando fondi a decine di ammodernamenti chiave per potenziare la connettività transnazionale. Tra il 2021 e il 2023, infatti, sette grandi opere hanno ricevuto il 31% dei fondi europei derivanti dal Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe facility, Fec) il principale strumento comunitario per il finanziamento dei trasporti. Mentre 84 interventi chiave e urgenti hanno ricevuto appena il 27% dei fondi.

Altra istantanea è quella dei sette megaprogetti che tra il 2021 e il 2023 hanno assorbito complessivamente 6,6 dei 15 miliardi di euro di finanziamenti europei destinati alle ferrovie: la Rail Baltica, la Galleria di base del Brennero, il Collegamento ferroviario Lione-Torino, la linea ad Alta velocità Porto-Lisbona, la Galleria del Fehmarnbelt tra Germania e Danimarca, il collegamento “Y Vasca” nei Paesi Baschi e la Stuttgart 21 in Germania. Quasi la metà di finanziamenti, pari a 3,1 miliardi di euro, sono andati alla Rail Baltica che risulta quindi il progetto che ha assorbito più fondi. Seguono il Brennero con 950 milioni di euro e la Torino-Lione per 820 milioni.

Lo studio di T&E non mette in discussione tanto la necessità o l’utilità di queste “grandi opere” ferroviarie ma ne sottolinea le criticità come i tempi di realizzazione e i costi che spesso superano quelli preventivati. Ritardi che si ripercuotono poi sul miglioramento della rete europea ritardando quelli che vengono considerati ammodernamenti urgenti. Si tratta di sei interventi ritenuti fondamentali per potenziare la connettività ferroviaria dell’Ue: l’installazione del sistema europeo integrato per la gestione e il controllo del traffico ferroviario (Ertms/Etcs), l’aumento della velocità media, la posa di binari aggiuntivi, l’elettrificazione delle linee, l’utilizzo di un modello condiviso di scartamento (cioè la distanza tra le rotaie di un binario) e il potenziamento dei collegamenti ad Alta velocità.

Un intervento che viene considerato fondamentale da T&E è come detto l’installazione dell’Ertms, essenziale per potenziare i collegamenti transfrontalieri e aumentare la capacità delle linee esistenti. Meno del 20% della rete ferroviaria transeuropea ne risulta infatti equipaggiata. A livello nazionale il sistema Ertms è diffuso in Belgio (con l’80% della rete coperta), in maniera minore in Spagna (22%) mentre è del tutto sottosviluppato in Italia (7%), Polonia (4%), Francia (3%) e Germania (2%).

Tra il 2021 e il 2023 l’Ertms ha ricevuto 700 milioni di euro, cioè il 3% dei fondi Cef per i trasporti. E mentre, secondo i dati preliminari, i finanziamenti del Cef per l’Ertms sono significativamente aumentati nel 2024, restano comunque indietro rispetto a molti altri interventi, ricevendo meno della metà dei fondi complessivi destinati all’elettrificazione. Questo, nonostante l’Ertms debba essere integrato nella rete centrale transeuropea entro il 2030 e in alcuni Paesi, come Germania, Francia e Polonia, la sua implementazione sia stata finora molto lenta.

Se si considerano poi le altre cinque tipologie di intervento la situazione non cambia. Ad aver ricevuto più risorse è stata l’elettrificazione delle linee per un totale di 3,1 miliardi di euro in 33 progetti. Un finanziamento di poco superiore a quanto ricevuto dalla sola Rail Baltica nello stesso periodo. Seguono gli interventi per l’aumento della velocità (che hanno ottenuto 2,8 miliardi di euro), la posa di un secondo binario (1,8 miliardi), i collegamenti Alta velocità (700 milioni) e l’adeguamento dello scartamento ferroviario (155 milioni).

“I megaprogetti hanno contribuito a dare alle ferrovie la spinta di cui hanno bisogno ma stanno togliendo risorse al resto della rete -avverte Carlos Rico, Rail policy officer di T&E-. L’Ue deve correggere questo squilibrio e assicurare che il Meccanismo per collegare l’Europa sostenga tutti gli aggiornamenti necessari lungo i corridoi ferroviari europei, specie per accelerare l’implementazione del sistema europeo di controllo dei treni. Per la prima volta, i finanziamenti del 2024 bilanceranno megaprogetti ed Ertms, creando un possibile modello da seguire per il prossimo Cef”.

T&E stima che un aumento del 25% dei fondi ferroviari del Cef raddoppierebbe le risorse disponibili per i potenziamenti cruciali. Dare priorità a questi miglioramenti non comprometterebbe i megaprogetti esistenti e lascerebbe comunque spazio a nuovi interventi essenziali. Potenziamenti che non porterebbero benefici solo ai cittadini europei ma anche al clima: le ferrovie trasportano il 7% dei passeggeri europei ma sono responsabili solo dello 0,4% delle emissioni climalteranti.

In futuro, ricorda T&E, l’Ue dovrà assicurarsi che i megaprogetti già selezionati e in corso di realizzazione o completamento non vengano semplicemente sostituiti da nuovi grandi interventi che, nonostante l’alto costo, apportano benefici limitati al trasporto ferroviario internazionale. È il caso del nuovo progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, che ha ottenuto fondi Cef per studi preliminari, nonostante non sia chiaro il suo valore aggiunto per l’integrazione ferroviaria europea. I benefici del progetto sembrano essere di portata prevalentemente nazionale e non determinerebbero impatti strategici rilevanti sulla rete transeuropea, come richiesto invece dai criteri di ammissibilità del fondo.

Fondi che invece andrebbero destinati a ridurre le forti disparità all’interno del sistema ferroviario italiano, particolarmente accentuate proprio in Sicilia. “Nella Regione l’85% delle linee ferroviarie è a binario unico (la media italiana è del 55%, ndr) e solo la metà è elettrificata (contro il 72% della media nazionale, ndr) -ricorda Esther Marchetti, Clean transport advocacy manager di T&E Italia-. Dare priorità a un’opera come il Ponte sullo Stretto non ridurrebbe significativamente i tempi di percorrenza tra Roma e Palermo, così come non produrrebbe benefici apprezzabili tanto a livello locale e nazionale quanto per la mobilità transfrontaliera”.

Eppure, il Governo Meloni ha annunciato di stare valutando la possibilità di considerare il Ponte sullo Stretto come “opera militare”, includendola nella spesa prevista per la Difesa, a contributo del raggiungimento dei nuovi target Nato del 5% di Prodotto interno lordo. “Sorprende scoprire solo ora il valore ‘militare’ di quest’opera, in corso di progettazione da decenni -conclude Marchetti-. Ogni investimento rischia di tradursi in un uso strumentale dei fondi europei destinati alla Difesa”.

