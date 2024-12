Da mister Monopoli a mister Etf: il capitalista 2.0 non ha più il cilindro

Chi sono oggi i veri “padroni del vapore” e che aspetto hanno? Portano ancora il cilindro del capitalista, o sono diventati irriconoscibili? L’ascesa dei grandi fondi statunitensi, come BlackRock, Vanguard e State Street, è uno degli sviluppi più controversi della finanza contemporanea.

Grazie a una rete intricata di partecipazioni incrociate e a una struttura proprietaria opaca, questi giganti statunitensi sono riusciti a ottenere quote di controllo in numerose società quotate, arrivando a possedere circa il 20% delle principali aziende mondiali. Questo fenomeno, analizzato in profondità nel nuovo libro di Alessandro Volpi, “Nelle mani dei fondi”, mette seriamente in discussione i principi stessi della democrazia e del libero mercato.

Concentrando nelle loro mani un potere finanziario senza precedenti, i grandi fondi hanno di fatto creato monopoli mascherati. Essi non si limitano a gestire il denaro dei risparmiatori, ma utilizzano le loro enormi risorse per influenzare i mercat