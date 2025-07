Il presunto “esodo” dei milionari e il ruolo dei media nel costruire un discorso anti-tasse

Una società di consulenza britannica specializzata in passaporti d’oro ha pubblicato uno studio sui trasferimenti delle persone facoltose. Un fenomeno dipinto come “di massa” ma che in realtà tocca meno dell’1% dei più ricchi, come fa notare Tax justice network. Eppure i giornali hanno rilanciato la notizia ingigantendo il ruolo della “cattiva” pressione fiscale. Ecco come stanno le cose