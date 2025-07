La vicenda urbanistica milanese ha molto a che fare con la finanza

Nelle grandi città una buona parte del finanziamento dell’attività di costruzione e ristrutturazione di immobili avviene con risorse finanziarie provenienti da società di risparmio gestito. Le tre più grandi in Italia per risorse raccolte sono Generali real estate Sgr, i cui principali azionisti sono Delfin (famiglia Del Vecchio), Caltagirone e Benetton, DeA capital real estate Sgr, con azionisti De Agostini e l’oscura Ksiazek holding, e Coima Sgr di Manfredi Catella.

Queste tre società rastrellano risparmi che indirizzano nell’attività immobiliare detenendo, di fatto, una liquidità tale da battere ogni ipotesi di concorrenza. Possono quindi intervenire in qualsiasi operazione urbanistica ma hanno però un vincolo strutturale: operando con capitale altrui devono garantirgli una remunerazione molto competitiva e a breve termine.

In altre parole, le Sgr immobiliari vendono prodotti finanziari legati appunto al settore immobiliare che, come tutti i prodotti finanziari, devono garantire remunerazioni alte e immediate per mantenere la clientela altrimenti solerte, soprattutto nel caso di fondi aperti, ad abbandonare le stesse Sgr, destinate in tal caso a trovarsi in estrema difficoltà.

Dunque le Sgr immobiliari devono fare di tutto per raggiungere quei rendimenti: diventa fondamentale allora che gli oneri di urbanizzazione da pagare ai Comuni siano ridotti all’osso perché costituirebbero un costo in grado di limare i profitti -o le aspettative di profitti, secondo la logica finanziaria- devono fare in modo che il prezzo al metro quadrato delle aree oggetto dei prodotti finanziari venduti sia altissimo, evitando accuratamente la presenza in tale aree di quote di edilizia popolare, che abbasserebbero tale prezzo, devono avere la certezza delle autorizzazioni ai progetti urbanistici necessari per quei prodotti, con una costante tensione alla “semplificazione” burocratica, e politica, devono accorciare i tempi di costruzione degli immobili, puntando a un’alta “intensità” di lavoro.

In estrema sintesi, è chiaro che la finanziarizzazione dell’urbanistica comporti, in maniera quasi inevitabile, la riduzione dei benefici per i Comuni, che non incassano gli oneri necessari per realizzare opere di reale interesse comune, a cominciare da scuole e altri presidi pubblici, l’altrettanto inevitabile tendenza a spostare l’edilizia popolare, e in generale l’edilizia residenziale “povera”, in aree di estrema periferia, e una ineluttabile pressione verso il ricorso a strumenti urbanistici con procedure ridotte all’osso e spesso limitate a una autocertificazione. Alla luce di ciò la finanziarizzazione urbanistica trasforma le città in un gigantesco prodotto finanziario che separa nettamente gli interessi della cittadinanza da quelli degli investitori/risparmiatori e degli azionisti delle Sgr.

La vicenda della già citata Coima Sgr è un esempio paradigmatico di questo fenomeno. La società di Catella funziona come una holding, a sua volta controllata dalla holding Coima, di cui la famiglia Catella detiene quasi l’80%, con la partecipazione di Micheli e Associati e Domo media. Catella è stato responsabile per le attività di Hines in Italia e ha avuto esperienze in JP Morgan a Milano, Caisse centrale des banques populaires a Parigi, Heitman a Chicago e Hsbc a Parigi. Al suo gruppo fanno riferimento ben 33 fondi con un patrimonio gestito in termini di asset di oltre dieci miliardi di euro. Alcune di queste società hanno struttura azionaria e, in generale, sono partecipate o finanziate da grandi fondi istituzionali italiani ed esteri, con la presenza dei principali soggetti di asset management.

In parole semplici, nel sistema Coima sono contenuti miliardi di euro di risparmi che hanno puntato sulla permanenza di una costante bolla immobiliare per far fruttare le proprie polizze. Alcuni di questi fondi appartenevano al mondo Esg, quello degli investimenti “sostenibili” e per tale ragione avevano ricevuto finanziamenti dal Fondo nazionale abitare sociale (Fnas) promosso e gestito da Cassa depositi e prestiti (Cdp) real asset Sgr, in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

In questo senso, la crescita continua del valore degli immobili era la condizione di alimentazione di una gigantesca rete di fondi, con un’unica regia, che rastrellava i risparmi presentandosi come sicura e affidabile. Forse anche per questo serviva la certezza della politica. Immobili, urbanistica, finanza e politiche racchiuse in un sistema di scatole dove mettere il risparmio diffuso, facendolo partecipare degli incredibili affari della metropoli. Solo così diventa possibile avere attivi per dieci miliardi di euro e finanziare il più grande gioco in città.

Alessandro Volpi è docente di Storia contemporanea presso il dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa. Si occupa di temi relativi ai processi di trasformazione culturale ed economica nell’Ottocento e nel Novecento. Il suo ultimo libro è “Nelle mani dei fondi” (Altreconomia, 2024)

© riproduzione riservata