Abusi sui migranti, caccia ai solidali: la Bulgaria supera il “test Schengen”

"Respingimenti illegali, morti senza nome, criminalizzazione della solidarietà, esternalizzazione delle frontiere: la situazione in Bulgaria è drammatica”. Diana Dimova, fondatrice dell’Ong Mission Wings, riassume in modo breve ma efficace quanto accade oggi nel Paese della penisola balcanica alle persone in movimento e agli attivisti che le sostengono. “La polizia respinge singoli e gruppi verso la Turchia, tra cui numerose famiglie, donne incinte e minori non accompagnati, facendo ricorso a una violenza brutale: le persone vengono denudate, picchiate, aggredite da cani addestrati all’attacco, derubate dei loro pochi averi che spesso sono dati alle fiamme”.

La testimonianza di Dimova è confermata dai documenti del Fundamental rights office (Fro) -organo di Frontex deputato al monitoraggio del rispetto dei diritti umani nelle operazioni che coinvolgono l’Agenzia europea- rilanciati dal Balkan investigative reporting network (Birn), secondo cui “i cosiddetti resping