Verità e propaganda dietro l’attacco di Hamas del 7 ottobre

Roberto Iannuzzi è un ricercatore e analista di politica internazionale. Il suo ultimo libro “Il 7 ottobre tra verità e propaganda” (Fazi editore) è un manuale prezioso, perché ricostruisce dettagliatamente i fatti di quel giorno, ma anche il contesto in Israele e a Gaza che ha portato all’attacco di Hamas, senza dimenticare gli intricati scenari internazionali.

Iannuzzi, perché ha scelto di soffermarsi sulla propaganda e la verità attorno al 7 ottobre 2023?

RI Perché il punto chiave è proprio la narrazione degli eventi. E il 7 ottobre, da questo punto di vista, è un evento paradigmatico. Il problema, in realtà, è più ampio e riguarda la descrizione degli eventi internazionali che ci viene propinata dai grandi mezzi di informazione: è su queste notizie che il pubblico forma la propria opinione e prende decisioni, per esempio, quando ci sono delle consultazioni elettorali. I nostri media non fanno analisi e approfondimento degli eventi e il 7 ottobre lo dimostra. Ci