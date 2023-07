Trent’anni di Bilanci di giustizia, volando alto per resistere

“Volare alto per resistere” è l’impegno che anima le famiglie e i singoli aderenti all’esperienza dei Bilanci di giustizia in occasione del trentesimo anniversario della nascita della rete. E che, come da tradizione, si danno appuntamento dal 24 al 27 agosto 2023 a Lonato del Garda (Brescia) per l’assemblea annuale. “Stiamo attraversando tempi bui. Ci sono conflitti armati in molte aree del mondo, discriminazioni razziali e religiose, crimini d’odio, attacchi terroristici, uno slancio politico verso l’estrema destra che alimenta manifestazioni e proteste che troppo spesso diventano violente. Il divario tra ricchi e poveri si sta ampliando, fomenta rabbia e inquietudine. La democrazia è sotto attacco in molti Paesi -si legge nella nota diffusa dalla rete-. Oltre a tutto ciò, la pandemia da Covid-19 ha causato tante sofferenze e tante morti, perdite di lavoro e caos economico in tutto il mondo. E la crisi climatica, temporaneamente relegata sullo sfondo, è una minaccia ancora più grande per il nostro futuro, anzi: per ogni forma di vita sulla Terra così come la conosciamo”.

Bilanci di giustizia è una rete informale di persone attente e consapevoli impegnate in un percorso di monitoraggio e cambiamento dei propri stili di vita e dei propri consumi verso prodotti più sostenibili, più giusti e più trasparenti. E l’incontro annuale -che solitamente si svolge a fine agosto- rappresenta un appuntamento fisso molto importante, soprattutto per quei “bilancisti” che hanno fatto una scelta di vita individuale e che, nella loro quotidianità, non trovano facilmente occasioni di confronto con altre persone o famiglie che hanno intrapreso percorsi simili. La possibilità di incontrarsi fisicamente, almeno una volta all’anno, risponde proprio all’esigenza di superare questo isolamento.

Interrogandosi di fronte alle tante sfide poste da questi tempi così complessi, Bilanci di giustizia guarda all’esperienza delle Aquile randagie, i gruppi scout che ai tempi del fascismo, quando tutte le organizzazioni giovanili tranne quelle di regime erano bandite, mantenevano la fede ai propri valori e alla loro promessa, nella consapevolezza che un giorno questi sarebbero diventati necessari per la ricostruzione. “Non era una fede nostalgica: la conoscenza dei sentieri delle loro montagne non consentiva solo di sfoderare la camicia scout nascosta sotto al maglione -si legge ancora nella nota-. In rete con altri resistenti, sotto il cappello dell’Operazione scout collocamento assistenza ricercati (Oscar) salvarono vite, organizzando operazioni rischiose per accompagnare in montagna persone perseguitate, in fuga verso la Svizzera”.

La consapevolezza di Bilanci di giustizia è che l’unica strada da seguire per attraversare le diverse crisi dei nostri tempi è quella della collaborazione: “Smettere di credere al mito della crescita capitalista e optare decisi per l’economia della sufficienza -continua la nota-. È una strada che vogliamo percorrere insieme agli altri clandestini e resistenti che già la vivono. Non abbiamo bisogno di eroi singoli, ma collettivi”. Evidenziando come le abilità dei “supereroi” del monto reale sono la solidarietà, la strategia, la pazienza, la perseveranza, la lungimiranza e la capacità di generare speranza nelle altre persone: “I soccorritori di cui abbiamo bisogno agiscono soprattutto in modo collettivo, non individualmente: movimenti, alleanze, campagne, società civile. Sono questi i valori che vogliamo promuovere, perché indispensabili alla ricostruzione; questo è il contributo che cercheremo di portare, questa è la speranza che vogliamo coltivare, che possa aiutare noi e gli altri a “trovare conforto in tempi di angoscia, un senso in tempi di incertezza, coraggio in tempi di timore”.

Gli incontri e i dibattiti organizzati da Bilanci giustizia sono aperti a tutti coloro che desiderano “volare alto” per resistere e costruire alternative credibili. Per essere aggiornati sulle iniziative della rete e conoscere il programma dell’assemblea annuale saranno pubblicati sul sito internet.

