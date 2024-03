Tanto rumore per i “dossieraggi” soufflé, tanto silenzio sulla multa a carico di Enel

Il Garante della privacy ha sanzionato Enel Energia per non aver protetto le sue banche dati da accessi di procacciatori abusivi: il colosso quasi monopolista del comparto si sarebbe rivelato incapace di mettere al sicuro i dati di milioni di persone. Ma la notizia è finita nel dimenticatoio. L'editoriale del direttore, Duccio Facchini To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale con Gaia, Annuale con Nigrizia, Annuale "Amico" di Altreconomia,...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami