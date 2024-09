Quando il pallone gira tra business e mafia

Ci vuole il morto perché in Italia si torni a parlare di mafia. E nel caso specifico dei fatti avvenuti recentemente a Cernusco sul Naviglio (MI) -dove un capo ultras dell’Inter ha assassinato un esponente di una nota famiglia della ‘ndrangheta calabrese- si parli dell’inserimento di esponenti delle cosche nel dorato, si fa per dire, mondo del calcio. Da diversi anni, come documentato nel libro “Calcio criminale” (Rubbettino), i mafiosi hanno deciso di investire nel mondo del pallone, sia dilettantistico sia professionistico. Le ragioni sono fondamentalmente due: il calcio è una “lavatrice” che permette alle organizzazioni criminali di riciclare denaro sporco frutto, in particolare, del traffico di sostanze stupefacenti. Grazie a questo sport, inoltre, è possibile acquisire importanti quote di consenso sociale che, alla bisogna, si trasformano anche in consenso elettorale.

Il calcio è un mondo affamato di soldi e questi ultimi non sempre sono disponibili. In un contesto economico do