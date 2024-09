Candidarsi alle elezioni è sempre più rischioso

Sono stati 3.700 i Comuni italiani andati al voto lo scorso mese di giugno, il 47% del totale. In concomitanza con le elezioni europee, a livello locale si è votato in alcune grandi città, come Bari, Bergamo e Firenze ma, soprattutto, in molte altre di dimensioni medio-piccole.

Le Regioni dove i Comuni sono stati maggiormente chiamati al voto sono state la Lombardia (960 Comuni), il Piemonte (799), il Veneto (309) l’Emilia-Romagna (225) e la Campania (168).

Come in altre tornate elettorali si sono registrate conferme e sconfitte dei candidati e delle candidate più blasonati. Tuttavia, uno dei dati che maggiormente deve destare attenzione è l’aumento dell’astensionismo, soprattutto per quanto riguarda i ballottaggi. Sempre meno persone vanno a votare e la riduzione della partecipazione civica alla vita di un Paese è uno dei sintomi più evidenti di cui soffre la politica e la democrazia dei giorni nostri.

Ma c’è anche un altro dato sui cui accendere un faro, ed è quello delle mi