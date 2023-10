Monitor, osservatorio sul mondo (novembre 2023)

L'inchiesta di Occrp sui "Passaporti d'oro" della Dominica. Attivisti ruandesi nel mirino del presidente Paul Kagame. La California approva una legge che obbliga le aziende a rendere pubbliche le proprie emissioni di carbonio. L'avvio del processo contro l'agenzia europea Frontex mosso dalla Ong Sea-Watch To access this post, you must purchase Annuale con Mosaico di Pace, Annuale con Azione non violenta, Annuale con Gaia, Annuale con Nigrizia, Annuale "Amico" di Altreconomia, Annuale estero carta + digitale, Biennale carta + digitale,...

Per accedere a questo contenuto abbonati o acquista la rivista in digitale Compra il numero Abbònati Hai già acquistato la rivista o sei abbonato? Accedi per usufruire dei contenuti. Nome utente o indirizzo email Password Ricordami